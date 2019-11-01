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拜雅（拜亚动力）发布关于假冒耳塞的声明：提醒消费者正规渠道购买

2019-11-1 20:41:55来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家11月1日消息 近日拜雅（拜亚动力）发布关于假冒Xelento Remote耳塞产品的声明，提醒消费者通过正规渠道购买，并在购买时认准防伪标签。

beyerdynamic拜雅的Xelento耳塞自上市以来，获得了广大消费者的高度认可，也成为了beyerdynamic的明星产品。但是近期，市场上出现大批假冒的Xelento Remote耳塞，严重侵害了消费者权益。拜雅-帝捷的官方回应如下：

关于假冒Xelento Remote产品的声明

广州帝捷电子科技有限公司作为德国beyerdynamic品牌的耳机产品在中国的唯一授权总代理，一直致力于为beyerdynamic品牌的耳机用户提供优质的服务及支持。近期，市场上出现大批假冒的beyerdynamic Xelento Remote耳塞，严重侵害了消费者以及beyerdynamic品牌和我司的权益。对此情况，我司高度重视，相关信息已交由律师搜证并备案，并与德国beyerdynamic品牌方建立了专项紧急沟通机制。

在此，我司特别提醒广大消费者：

1、请通过我司授权的正规渠道购买beyerdynamic耳机产品并在购买时认准帝捷防伪标签；

2、任何不能提供相关购买记录、产品外包装以及保修防伪标识的beyerdynamic耳机产品，将不能享受由我司提供的官方售后维修服务。

广州帝捷电子科技有限公司

2019年10月30日

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关键词：拜雅拜亚动力耳机

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