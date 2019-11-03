回收塑料垃圾铺路更环保，有人却担心危害健康

你家喝完的塑料奶瓶都哪去了？是不是扔垃圾桶里了？其实奶瓶还有个新用途，那就是铺路。

减少垃圾、改善道路，一举两得

据南非公路联合会估计，南非坑坑洼洼的道路每年给使用者造成的车辆修理和人身伤害损失高达34亿美元，这还不包含货运损失。现在南非人已经开始使用回收的塑料奶瓶来筑路，希望借此帮助该国解决垃圾问题并改善道路质量，可谓是一举两得的举措。

今年8月，南非东海岸夸祖鲁-纳塔尔省的Shisalanga建筑公司成为南非首家使用部分塑料材料铺设道路的公司。现在，该公司已经在德班郊区的克利夫代尔重新铺设了400多米的道路，使用的沥青相当于4万个回收的两升装塑料奶瓶。

回收铺路的新方法

当地一家回收工厂将牛奶瓶常用的高密度聚乙烯制成小球，然后加热至190摄氏度，使其溶解并与添加剂混合。Shisalanga公司用这种混合物替代了6%的沥青粘合剂，所以每吨沥青大约含有118到128个瓶子。

据Shisalanga公司称，与传统的生产过程相比，新方法产生的有毒排放物更少，而且这种混合物比沥青更耐用、更防水，能承受高达70摄氏度的高温和零下22摄氏度的低温。虽然两者的成本相当，但Shisalanga相信新方法更节省资金，因为这种塑料道路预计将超过南非道路20年的平均寿命。

计划在南非大面积推广

在欧洲地区可回收塑料通常直接从家里收集，而在南非70%的塑料来自垃圾填埋场。Shisalanga公司称，把塑料奶瓶变成道路的新方法，为废弃塑料创造一个新的市场，也让回收公司从全国的垃圾场中得到更多回报。

夸祖鲁-纳塔尔省运输部的管理技术人员Kit Ducasse声称对这种道路印象深刻。现在除了第一条路外，他还批准了一条高速公路入口匝道的铺设工作。Shisalanga公司已经向南非国家公路局（SANRAL）申请在德班和约翰内斯堡之间的N3高速公路上铺设200吨塑料柏油路，目前该项目正在等待批准。如果达到该机构的要求，这项技术可以在全国进行推广。

用塑料铺路的担忧

印度早在17年前就开始铺设塑料道路，这一概念已经在欧洲、北美和澳大利亚等地进行了测试。但也有人担心在生产过程中会产生潜在的致癌气体，以及道路磨损时会释放塑料微粒。南非国家科学与工业研究理事会（CSIR）的高级科学家Georges Mturi称，这些问题必须被排除，否则我们是在恶化而非缓解环境垃圾问题。

Shisalanga公司花了五年时间研究这项技术。该公司的技术经理Wynand Nortje称，他们将塑料融化成沥青改性剂的方法最大限度地降低了塑料微粒的风险。他补充道:“这种塑料混合物的性能比传统的改性剂要好，耐磨性得到了改善，抗水、抗变形能力也相同甚至更好。”

道路只是塑料废物再利用的众多创造性解决方案之一。世界各地的许多公司正在把塑料变成砖块、燃料和衣服。其它一些国际公司甚至找到了将所谓的“不可回收”塑料重新用于铺设道路的方法。但Mturi认为，目前这种方法的风险太大，因为这种塑料的特性是非常多变的。

尽管如此，Shisalanga公司总经理Deane Koekemoer还是希望在未来能使用不可回收塑料进行道路铺设，这样公司就能从环境中回收更多的废弃塑料。Koekemoer称，我们从垃圾填埋场中回收塑料能够减少了污染问题，最重要的是，我们生产出了一种比其它替代品更加优越的产品。