英特尔十代酷睿桌面CPU首发阵容偷跑：主流i7支持8核16线程

IT之家11月3日消息 英特尔预计将于明年正式推出14nm主流台式机家族的第六批产品，即Comet Lake。近日却有外媒提前偷跑了整个第十代台式机CPU系列并将相关信息汇总成一份极为完整的首发阵容名单。一起来看一下。

英特尔第10代台式机处理器家族将被称为Comet Lake。Comet Lake-S是主流台式机家族的正式代号，基于14nm ++制程打造。该系列将取代英特尔的第9代Core CPU系列，后者的旗舰产品为刚刚发布的Core i9-9900KS。最近，英特尔声称将在2020年发布10nm台式机处理器。

以下是第十代Comet Lake-S系列的一些主要平台功能：

多达10个处理器内核，以增强性能

多达30个PCH-H高速I / O通道，可灵活实现端口

多达40个PCIe 3.0通道（16个CPU，高达24个PCH）

媒体和显示功能可提供优质的4K内容支持

集成+离散式Intel Wireless-AC（Wi-Fi / BT CNVi）支持

英特尔Wi-Fi 6（Gig +）支持

增强的内核和内存超频

集成的USB 3.2 Gen 2x1（10 Gb / s）支持

英特尔快速存储技术（英特尔RST）

可编程（Open FW SDK）四核音频DSP

英特尔第10代Comet Lake-S家族最初将以9个SKU推出，以后还会推出更多。它们将细分为Xeon W，Core i9，Core i7，Core i5，Core i3，Pentium和Celeron部件。令人惊讶的是，英特尔为其Comet Lake系列提供了两种不同的芯片布局。10核和8核变体将基于Comet Lake-S 10 + 2晶片，而其余零件将基于Comet Lake-S 6 + 2晶片。

根据英特尔的幻灯片，与第9代处理器相比，第10代Comet Lake家族在多线程计算工作负载中的性能提高了18%，在常规Windows工作负载中比第9代部件的性能提高了8%。

同时外媒透露，第十代酷睿家族的旗舰CPU将是英特尔酷睿i9-10900，它将具有10个内核和20个线程。该芯片将以3.0 GHz基本时钟和5.1 GHz增强时钟以及20 MB缓存为时钟源。该芯片将采用65W设计，尚未列出的解锁版本将提供更高的时钟，解锁设计以及更高的TDP。Xeon型号具有更高的80W TDP，但具有更高的基本频率3.1 GHz，而升压时钟像Core i9-10900一样保持在5.1 GHz。主流级别的Core i7-10700K由8核16线程加持，i5-10600K支持超线程，i3-10100K不再锁频。入门级的赛扬G5900处理器采用双核双线程，拥有3.2GHz频率、奔腾G6400T采用双核四线程，拥有3.2GHz频率，两款CPU均无睿频。