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中国移动NFV网络一期工程设备集采，华为成最大赢家

2019-11-4 7:45:34来源：C114中国通信网作者：李亚利责编：沧海评论：

C114讯 中国移动日前公布2019年NFV网络一期工程设备集中采购中标候选人，华为、中兴、爱立信三家企业中标，含税总报价超22亿元。华为以5个标包、12.56亿元的含税报价成为最大赢家。

中标候选人的投标报价及中标情况如下：

标段一：8大区31省NFV设备及集成（除vENUM-DNS、vDNS）

标包一：北京、吉林等五省设备

中标候选人：华为技术有限公司和华为技术服务有限公司联合体，投标报价：不含税价格179176448.67元人民币，含税价格200533585.80元人民币，中标份额为100%。

标包二：河北、重庆等八省设备

中标候选人：中兴通讯股份有限公司，投标报价：不含税价格291771297.50元人民币，含税价格329701566.18元人民币，中标份额为100%。

标包三：浙江、陕西等八省设备

中标候选人：华为技术有限公司和华为技术服务有限公司联合体，投标报价：不含税价格626756189.19元人民币，含税价格701355077.08元人民币，中标份额为100%。

标包四：安徽、福建等四省设备

中标候选人：中兴通讯股份有限公司，投标报价：不含税价格251417919.20元人民币，含税价格284102248.70元人民币，中标份额为100%。

标包五：广东、湖南等三省设备

中标候选人：爱立信（中国）通信有限公司，投标报价：不含税价格346773073.75元人民币，含税价格391853573.35元人民币，中标份额为100%。

标包六：河南、广西等三省设备

中标候选人：华为技术有限公司和华为技术服务有限公司联合体，投标报价：不含税价格306572679.60元人民币，含税价格343015226.61元人民币，中标份额为100%。

标段二：全国19对vENUM-DNS设备

标包一：全国19对vENUM-DNS设备

中标候选人：华为技术有限公司和华为技术服务有限公司联合体，投标报价：不含税价格2409992.19元人民币，含税价格2701286.89元人民币，中标份额为100%。

标段三：全国31对vDNS设备

标包一：全国31对vDNS设备

中标候选人：华为技术有限公司和华为技术服务有限公司联合体，投标报价：不含税价格7499977.25元人民币，含税价格8406496.24元人民币，中标份额为100%。

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关键词：中国移动华为

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