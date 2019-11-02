潘石屹发表超长演讲视频：预测5G时代未来世界变化

昨夜，SOHO中国董事长潘石屹发布长达11分钟的演讲视频，讲述了他对5G时代下未来世界的预测。

潘石屹表示，信息技术最近几十年快速发展，从有线电话到无线通信，从2G、3G、4G到5G，这些与互联网技术的结合，极大的改变了我们的学习方式，改变了我们的交往方式，改变了我们的生活，改变了我们的社会。他举例称，社会基因的突变正在进行中，5G的出现和应用，就是其中一例。

他还提到了数字货币，在他看来，在全球化的市场中，最重要、最基础的一个东西尚未统一，就是没有统一的度量衡——货币。汇率处在剧烈的波动中，而统一的货币是解决上述这些问题的关键。要建立统一的货币，唯一的可能是数字货币。数字货币背后首先是要有一个基于一个分布式的计算机系统，这套系统最基础的是对通信的要求，需要有大的带宽和更广泛连接。这一切都离不开5G，或更高水平的通信技术和标准。

此外，他提出，未来需要更严谨、更准确的计算机语言。如果没有大带宽、广连接、低延时的通信技术，这种统一的语言是很难实现的，5G就是这种统一语言的基础。“让我们一起从5G开始思考，人类的社会一定会越来越美好。”他说道。

以下为潘石屹演讲全文：

各位朋友们，你们好！我是通信行业的一名外行，感谢北京移动的邀请，给我一个学习的机会。同时，我想把我最近的思考提出来，向大家请教。

人类学家告诉我们：人的演化总会在一个漫长的平台期之后，出现突变期。上一次的突变期大约发生在八万年前。人的基因发生了突变，人会说话了，人与人之间可以交流了。因此，人的智力得到快速地增长。因此，人与其他动物区别开了。

细心的人们会发现，各种数据表明，这一百多年人类正在迎来一个新的突变期，而这次突变还是由交流方式引发的。信息技术最近几十年快速发展，从有线电话到无线通信，从2G、3G、4G到5G，这些与互联网技术的结合，极大的改变了我们的学习方式，改变了我们的交往方式，改变了我们的生活，改变了我们的社会。

如果说八万年前的那次突变是每个人类自身的基因突变，那这次的突变就是人类社会作为一个有机整体的社会基因突变，整个社会像一个巨人般的基因突变。今天，这种社会基因的突变正在进行中，如5G的出现和应用，就是其中的一例。

如果从千万年的角度来看人类社会的发展和进化，我们没有理由不乐观。但看看我们眼前，世界到处都是争吵、不和、冲突、混乱、甚至战争，各种危机、各种灾难，让人无法乐观起来。

我想所有的人都看到了这些问题，也都在思考这些问题，今天，我提出自己一点不成熟的思考，抛砖引玉。

第一点是我对未来货币的思考。

第二次世界大战后，世界经济在战后的废墟上迅速地发展起来，几乎所有的经济家都承认是得益于布雷顿森林会议，这次会议概括起来就是形成了世界重要国家的货币与美元挂钩，美元与黄金挂钩。这段时期就形成了世界货币体系的相对稳定。

今天，我们看到世界经济的各种问题和矛盾都暴露出来了，国与国之间贸易摩擦、贸易战，商业市场上企业倒闭、互相欺骗。但全世界还是处于全球化的大背景下，物流全球化了，信息流全球化了，市场全球化了。但是，在这样全球化的市场中，最重要、最基础的一个东西还没有统一起来，就是没有统一的度量衡——货币。汇率处在剧烈的波动中，而统一的货币是解决上述这些问题的关键。否则，全社会投入在货币投机上的资金和时间远远比人们创造真正的社会财富的资金和时间多得多，如果不解决这些最根本的问题，这样经济中的混乱会会一直持续下去，而且还会不断加剧。

要建立统一的货币，回到金本位制是不可能的，回到银本位制也是不可能的，唯一的可能是数字货币。数字货币背后首先是要有一个基于一个分布式的计算机系统，这套系统最基础的是对通信的要求，需要有大的带宽，才能把每笔交易快速得到各方的认可。还要有更广泛连接，才能让你无论在什么地方、以什么形式交易，都有通信技术的支持和保障。这一切都离不开5G，或更高水平的通信技术和标准。

我们看到了Facebook的数字货币，它的出现几乎遭到了全世界政府和央行的反对，它注定是很难成功的，但它的艰难探索很有意义，形成共识的人越多，找到解决办法的可能性就越大。

第二点是我对未来语言的思考。

我们经常看到各种争吵、各种会议、各种辩论，各种机构新闻发言人都去说话，都在努力的解释着、辩护着，这些语言和声音浪费了我们许多精力和时间，但是我们常常看到的是越解释越辩论越乱。这是我看到的现象一。

现象二是，人与人之间的对话，直接用嘴巴说话、用耳朵听的机会越来越少了，绝大部分情况要通过机器，比如电视、电话、微信、麦克风等等。我们表达的意思在不同的介质、不同的语言、不同的空间，通过不同的机器去表达，也会产生很多误会和不解。

未来的人类社会会不会有一种统一的语言呢？一种简洁的、逻辑严谨的语言，能让人与人之间交流没有误解和歧义。更重要的是，这种语言还需要让人与机器能畅通交流、机器和机器能畅通交流。我想现在的计算机语言，以英语为基础的代码语言，基本能符合这些特征。当然，每个人的母语还会保留在生活中、文学艺术中，但外交、谈判、做生意、工作就需要这种更严谨、更准确的计算机语言。如果没有大带宽、广连接、低延时的通信技术，这种统一的语言是很难实现的。而5G就是这种统一语言的基础，它会让我们的世界变得更顺畅、更高效。

让我们一起从5G开始思考，人类的社会一定会越来越美好。