IT之家11月5日消息 据腾讯官方消息，腾讯3D动作手游《龙珠最强之战》iOS版今日不删档上线。

游戏特色

【正版IP授权、经典3D重现】

《龙珠最强之战》龙珠原版团队监制的首款MMORPG手游大作，孙悟空、弗利萨、沙鲁、孙悟饭等原著中所有经典角色将悉数登场，与玩家共同战斗到魔人布欧篇。3D化重现龙珠动漫中的人物剧情，原汁原味，带您重温经典。

【全新玩法、大世界探索】

游戏包含了多种多样的个人、组队、团队、家族玩法。单人挑战基纽特战队，通关副本；组队闯入玛斯鲁塔，解开机关谜题击败最终的敌人；10名玩家组成的团队可以一同进攻红绸军基地，粉碎他们的阴谋；家族中加入了大量的pve、多人pvp玩法，让您和伙伴一起使家族更加强大！

【强力角色、一键切换】

孙悟空、贝吉塔、孙悟饭、弗利萨……一些列耳熟能详的名字都将在本作中立体化呈现，您将和这些战士一同修行，一同战斗！您可以在战斗中自由的切换战士，或者使用他们的绝技！

【趣味玩法、真实社交互动】

本作增加了大量趣味性玩法，如占卜婆婆副本里的透明人，精神与时光小屋的沟通训练。与此同时，战队比赛、日常组队活动等都不会使您在探索世界的道路上感到孤单。

【多样坐骑、丰富变装】

全新个性坐骑，华美靓丽新时装，让您与众不同！原著中战士的各种经典服饰将会在本作中登场！

特别说明

在游戏《龙珠最强之战》中，用户使用平台账号（QQ或微信）登录，能够同步游戏中部分数据，包括等级、好友等非通过购买累计的数值。用户在游戏中购买的游戏代币“钻石”仅限于在此应用中使用。腾讯平台上的虚拟货币,比如Q币、Q点都无法在游戏内使用。《龙珠最强之战》内一切抽奖活动与苹果公司无关，最终解释权归腾讯公司所有。