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摘除“表现不佳”，微信将很快支持谷歌Pixel 4/XL的90Hz屏幕

2019-11-6 7:19:44来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

外媒报道，上个月Google Pixel 4明确禁用了少数应用程序的90Hz“平滑显示”功能。其中之一就是腾讯公司的微信，不过看起来WeChat将很快从Pixel 4的90Hz阻止列表中删除。

昨天，谷歌Pixel设备发布了2019年11月安全补丁，为Pixel 4带来了首个系统软件改进。其中，要求最高的改进之一是Pixel 4的90Hz平滑显示支持在更多的场景亮度下使用。

但是，还有其他一些因素会影响Pixel 4的90Hz刷新率是否起作用。例如，谷歌地图，PokémonGo，Waze和WeChat（微信），其明确限制了这四个应用程序使用更高的刷新率。前三个应用都有技术限制，无法在Pixel 4上以90Hz正常运行，但微信不同。根据Google工程师的解释，微信只是“表现不佳”。

但是，自从将微信添加到90Hz阻止列表以来的时间里，腾讯显然花了一些时间来优化Pixel 4的应用。在上周晚些时候发布给Android开源项目的一项新承诺中，谷歌认为微信7.0.8版修复了应用程序面临的所有“棘手”问题，随后将其从阻止列表中删除。

对于在Pixel 4上使用微信的人来说，这无疑是个好消息，但仍有一些障碍。首先是目前尚未正式发布WeChat 7.0.8，其次是昨天的2019年11月补丁未对阻止列表进行任何更改。这意味着，即使微信7.0.8到达后，该应用也不会支持“平滑显示”功能，直到Google更新列表为止，而该更新可能要等到12月的安全补丁之后才能进行。

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关键词：微信谷歌Pixel 4

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