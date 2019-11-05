谷歌Pixel 4/XL系统更新：90Hz平滑显示支持更多亮度，相机改善

IT之家11月5日消息 每次新设备发布时都会伴随着最初的错误和其他问题，Google制造的手机也不例外。谷歌今天发布了Pixel 4/XL的更新，带有2019年11月的安全补丁，可让“平滑显示”在更多条件下工作，另外谷歌宣称“相机质量得到了改善”。

本月的更新公告中总共列出了六个“功能性补丁”。谷歌Pixel 4和Pixel 4 XL独有的“平滑显示改进”功能。在“显示/图形”类别下，可以使90Hz平滑显示在更多亮度设置下工作。

此前当这款新机上市后很快发现，当亮度低于75%时，Pixel 4屏幕以60Hz刷新。但是，无论硬滑块的要求如何，当在足够明亮的环境下都允许90Hz刷新。谷歌上个月宣布，它已经计划让90Hz屏幕显示在更多亮度条件下工作。

谷歌还宣称“相机质量改进”，而现在“又增加了对Xbox蓝牙控制器映射的支持”，后者也适用于Pixel 2、Pixel 3和Pixel 3a系列。

在其他方面，Google在Pixel 2和Pixel 3上注明了“Google Assistant Hotword的改进”。而Pixel 3仅获得了“底层扬声器音频质量的改进”。最后，Pixel 3和Pixel 3a获得了“额外修复了某些设备开机启动时卡住的问题”。