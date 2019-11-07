专访小米电视李肖爽：OLED电视预计明年一季度推出，括叠屏电视也在做

IT之家11月7日消息 11月5日下午，在小米CC9 Pro发布会上，小米率先发布了小米电视5系列新品，其中小米电视5 Pro更是采用了量子点技术，是目前小米画质最好的电视。量子点电视小米电视5 Pro拥有55寸、65寸、75寸三个尺寸，价格分别为3699元、4999元和9999元。此外，发布会上小米还带来了售价更便宜的小米电视5，具体售价为55英寸售价2999元、65英寸售价3999元、75英寸售价7999元。

发布会结束之后，小米电视总经理李肖爽针对小米电视的出货量、量子点技术、定价等问题和媒体们进行了深入探讨。

之所以第一次尝试量子点电视，李肖爽在采访时表示，量子点方案是非常稳定和成熟可靠的方案，今天选择量子点的电视是顺理成章的事情，而且在小米来看，是完全有能力做到更好的画质，更适合这个时候做高端电视的一个技术方向。至于OLED电视，李肖爽称小米一定会做，预计会在明年的一季度推出。李肖爽还强调，除了OLED电视，小米还在做包括叠屏电视、MINI LED的真正的8K、全流程的8K等等，后面还会有更多的产品。

在发布会上，小米电视总经理李肖爽会上表示，2019年第一季度到第三季度，小米电视连续三季度出货量第一，小米将力争拿下2019年全年中国出货量第一。李肖爽向媒体表示，我们花了六年的时间终于找到了方向，中国第一就是给我们最好的回报，我们用同样的方法、坚持同样的理念，做“感动人心、价格公道的好产品”，我们在全球市场一定能够遍地开花。

IT之家了解到，目前国内电视行业正遭遇冰冻期，2019年三季度，彩电行业整体销售额规模266.7亿元，同比增长率为-10.5%，正逐渐进入两位数的下滑趋势。同样，2020年国内的整体销量和销额以及上游面板，第三方数据公司预测的不是很好，国内的电视企业压力很大。

小米电视同样受到了大盘的影响，但表现还是非常地优秀，李肖爽表示，小米完全有机会能够拿下一千万台出货量的目标，就算是从现在开始一台都不卖，到了年底，我们应该依然是中国第一。

针对网友们热议的“广告”问题，李肖爽向IT之家等媒体表示，消费者讨厌的其实不是广告的本身，而是劣质的广告，有太多太多劣质的广告、狗皮膏药广告影响了大家，让大家谈起广告问起色变。

小米所希望做的，第一，不停地去提高广告的品质，要做就做好广告，要做就做正能量的广告。第二，广告跟用户没关系的就是纯广告，跟用户有关系时，广告可能就是及时雨。广告品质要好，广告要推得精准，广告出现的体验和频次需要有一个科学的控制，我相信广告的体验一定能够改好，当然要在整个体系政策的范围之内去解决这个问题。

针对电视面板，李肖爽称小米合作厂家很多，现在用的面板全球各大家都有，最主要的是四家，两种技术路线的，第一个是华星光电和三星的SDC，第二个是BOE和LGD，长期来看，我们会更多地拥抱陆系的面板供应商，主要的是围绕着华星和BOE。

针对“性价比”问题，李肖爽向IT之家透露，我们目标不是在追求性价比，性价比是我们自然而然做出来的，小米的基因是一个互联网公司，是极其地重视用户体验的，我们很多的思考逻辑都是站在用户的角度，很多技术看上去没有那么激进，因为我们每一次在推出的时候都是我们做到认为好用的体验、实用的体验才会推出来。