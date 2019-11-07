中国铁路：三条高铁同一天开启满图试运行

据中国铁路发布，11月7日郑万高铁郑州至襄阳段、郑阜高铁郑州至阜阳段、商合杭高铁商丘至合肥段 开始进行满图试运行了。

什么是满图试运行？

满图试运行，就是按正式开通后的列车间隔运行，以检验设备稳定性、作业人员标准化及服务质量等，全面测试新线路综合运行状态是否满足开通条件。满图试运行也是新线联调联试及运行试验的最后一个阶段，相当于开通运营前的最后“彩排”。

11月7日至11月13日间，郑万高铁郑州至襄阳段、郑阜高铁郑州至阜阳段、商合杭高铁商丘至合肥段这三条新线将比照实际运营状态满图试运行。 商合杭高铁 位于河南、安徽和浙江三省境内，是皖浙与中原、西北和华北南部间高速铁路的主通道。线路西起河南省商丘市，终到浙江省杭州市，设计为双线客运专线。

其中中国铁路郑州局集团有限公司管段48.2公里，正线设计速度目标值为每小时350公里，共设商丘站、商丘东站两座车站。

郑万高铁 为双线高速铁路，正线设计时速目标值为350公里，位于豫、鄂、渝三省市境内，北接京广、徐兰高铁，与陇海、登杞、石武、京广、禹亳、平禹、孟平、宁西、汉丹等路网干支线相交，南端连接万州，并通过渝万客专抵达重庆。

郑万高铁河南省境内正线长度约350.8公里，设郑州东（既有站）、郑州南、长葛北、禹州、郏县、平顶山西、拐河北（越行站）、方城、南阳东、邓州东10个车站。

随着郑万高铁进入开通倒计时河南“米”字形快速铁路网将逐渐铺开对于完善区域路网结构提升郑州综合交通枢纽地位意义重大。

郑阜高铁 以河南省郑州市为起点，经开封（尉氏县）、许昌市、周口市至线路终点安徽省阜阳市。线路全长约281公里，其中河南境内正线长度为211.764公里，正线设计为双线高速铁路、速度目标值为时速350公里。

郑阜高铁开通运营后将成为郑州与省内东南部城市间的便捷通道也将成为河南省与安徽省互联互通的又一快速通道，三条铁路同时“彩排”意味着开通指日可待。