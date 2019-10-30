昌赣高铁12月底前开通，中国铁路解答：一条高铁开通需要多长时间？

昌赣高铁何时开通？南昌铁路近期做出了解读，昌赣高铁12月底前一定开通。并表示，一条高铁从建设到开通，要经历很多阶段，每个阶段都十分重要。高铁按设计要求建成后，静态验收、动态验收（包括联调联试、动态检测、运行试验）、初步验收、安全评估，都是开通前必不可少的阶段。

目前，昌赣高铁正在进行紧张的联调联试。联调联试结束后，还要进行一个月左右的运行试验（也就是我们常说的试运行）。一条高铁新线，不经过联调联试和试运行这两个必备环节，无法通过安全评估，是绝对不能正式开通运营的。

一条新线，一般由多个铁路工程单位分段建设，虽然标准统一，但线路贯通后还是必须进行反复多次的“全面体检”，以确保所有线路设备质量百分之百满足开通条件。

高铁新线联调联试，就是载有各种检测设备的试验列车，集中一段时间，天天在线路上跑来跑去开展测试和优化，必要时进行极限速度运行试验，以充分掌握线路质量、设备性能、各个系统的安全性和稳定性，一旦发现问题，立即进行整改，绝不留任何风险隐患。

联调联试完成后，便进入试运行阶段。各种条件下运输组织的适应性如何，突发事件和灾害条件下应急处理能力咋样，都要通过试运行来检验。

这时候，线路设备已基本具备开通条件，负责新线运营的铁路局集团开始全领域、全工种、全过程进驻接管。无论是线路及设备检修人员，还是高铁司机、客运服务人员，大多从其他线路选调到新线工作，他们也有一个熟悉岗位、熟练作业的过程，叫“全面预热”。

试运行的高铁动车，基本按正式运营后的列车运行图走，只不过车上没有旅客，但作业标准完全按运营标准执行，从中磨合站车衔接、乘降秩序、服务配套、工作配合等诸多环节，尽量消除结合部问题。

这期间，铁路部门还要形成联调联试和试运行情况报告。根据发现问题，督促建设单位及有关方面进行最后的整改补强，协调各车站所在地加强周边环境整治和公共交通配套等。

还有最后一步。上级部门组成的团队登场。他们要最后进行一次系统全面严格缜密的安全评估，确认各方面条件具备后，出具安全评估验收合格报告。只有这个报告出台后，开通时间才能正式确定。所以，不到最后，开通时间都是无法确定的。