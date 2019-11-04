涉嫌非法吸收公众存款，泰然金融实控人主动投案，多名高管被采取刑事强制措施

猎云网今日获悉，浙江省杭州市公安局高新区(滨江)分局在官方微信公号“平安滨江警务超市”发布关于泰然金融案情警情通报称，对浙江小泰科技有限公司(下设“泰然金融”平台)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。

通报中称，11月1日下午，“泰然金融”平台实控人潘某某主动到公安机关投案，交代了上述公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪的情况。公安机关已对包括实际控制人潘某某在内的13名公司高管及财务人员采取刑事强制措施，冻结银行账户27个，扣押车辆2台。

值得一提的是，2019年10月15日，泰然金融公众号还发布最新公告称，美国纳斯达克上市公司iFresh爱新鲜发布最新公告，显示其对纳斯达克就与小泰科技的资产重组问询进行了回复。泰然金融在公告中称：此次问询回复是应纳斯达克要求对小泰科技相关审计报告进行更新，并且根据公告显示，审计报告数据较之前递交没有变化。标志着双方资产重组即将进入冲刺完成阶段。

泰然金融（原泰和网，www.trc.com）于2014年9月上线，有300多万用户，截至2019年9月初，为用户完成撮合交易超过530亿元，目前存管银行为西安银行。截至11月1日，泰然金融借款余额37.2亿元，出借人数为19883人。

天眼查信息显示，泰然金融运营主体为浙江小泰科技有限公司（曾用名：浙江泰玄网络科技有限公司），成立于2014年4月29日，法定代表人为吴昊天，注册资本为5亿元。泰然金融的大股东是持股80%的上海泰然投资控股有限公司，大股东、实控人为潘宝锋。

2015年3月11日，泰然金融曾因“对商业信誉或者商品的质量、制作成份、制作方式、性能、用途、生产者、产地、有效期限、经营状况、售后服务等作虚假或者引人误解的宣传”而被行政处罚，罚款金额为一万元以上二十万元以下。

2019年5月5日，泰然金融经营范围发生大幅度变更，详情见下图，左侧为变更前，右侧为变更后。