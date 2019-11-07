百度Q3财报：营收超预期逐渐回暖，整体增长仍放缓

百度第三季度总营收281亿元（约合39.3亿美元），与去年同期相比基本持平，与上一季度相比增长7%；第三季度净亏损为64亿元（约合8.92亿美元），相比之下去年同期的净利润为人民币124亿元。如果不计入股权奖励支出（不按照美国通用会计准则），第三季度净利润44亿元，净利润率为16%。

经历了第一季度的转型阵痛后，百度在第二季度、第三季度逐渐回暖，连续两个酒环比稳步增长。整体而言，百度2019年第三季度财报，业绩表现提升，超过市场预期，变革效果初显。财报发布后，百度盘后股价涨超6%。

不过，从百度近两年总营收和净利润的增长来看，增长依然处于放缓状态，百度面临的未来依然充满考验。

百度创始人、董事长兼CEO李彦宏在今日发布的内部信中表示，宏观环境依然充满挑战，Q3的业绩是在多种不确定因素交错影响的情况下实现的，因而更加难能可贵。“这也说明，我们前段时间的积极变革，已经初步显现出效果。”李彦宏提到，对即将到来的2020年充满信心。

流量成本在降低营收增长放缓、广告收入仍不容乐观

百度近两年的核心战略是“夯实移动基础，决胜AI时代”。目前来看，百度移动业务趋于稳定；AI方面持续投入，在落地方面已逐渐看到成效。

从Q3财报来看，百度的核心收入来源依然是“百度核心”（Baidu Core，即搜索服务与交易服务的组合），该部分营收210亿元，占总营收的74.7%。

“百度核心”与上一季度相比增长8%，不过比去年同期下降3%。不计入股权奖励支出（不按照美国通用会计准则），“百度核心”第三季度净利润63亿元，净利润率为30%。

今年，百度提出搜索+信息流双引擎战略。目前来看，作为百度战略重点，搜索和信息流的结合让百度App保持增长势头。

从9月份数据来看，百度App日活跃用户达1.89亿，同比增长25%。Q3百家号信息流和短视频内容创作者达到240万，同比增长57%。李彦宏表示，搜索和信息流的结合进一步推动百度核心运营利润率环比上升14个百分点。他在财报电话会议中指出，百家号和小程序等业务令百度生态系统更加健康和可持续，仍将是公司发展的优先方向。其中，这一季度智能小程序月活跃用户达到2.9亿，同比增长157%。

李彦宏同时指出，目前在获取流量方面不再像以前一样大量投入，这也带来了公司利润率环比增长。

流量投入体现在Q3财报数据上，则表现为公司流量获取成本从之前占核心业务营收的18.2%，降为15.4%；总体成本占比从8.7%降为6.8%，销售和一般性支出也有比较大的下降。

不过，虽然百度主体业务曲线重回增长、用户数量和日活在稳步增长，但百度总体营收增长在近两年一直处于放缓趋势，逐年下降。李彦宏对此相对乐观，称相信营收增长的速度会逐步赶上流量增长的速度。

广告收入在一定程度上影响了百度营收增长。事实上，近两年来，百度广告收入呈不断下降趋势。在2019年Q3财报中，百度核心增长引擎在线广告收入204.3亿元，同比下降9.1%，环比增长6.2%。

百度CFO余正钧在回答分析师提问时指出，受汽车销量下降、行业发展瓶颈等影响，来自汽车和金融服务行业的广告营收出现放缓；旅游方面，与携程有着合作，表现依然强劲；医疗方面，百度管理页的引入屏蔽了很多低端医疗广告，广告营收产生影响。

据其介绍，目前公司刚开始准备明年的广告的推广，还没有一季度的情况可以报告，但是传统上来讲，一季度有与央视春晚有相关的促销活动。另外，移动平台在春节期间应该会有更多流量，因为在那段期间大家使用手机多于PC，这也是公司的优势所在。

AI业务取得了实质性进展投入仍在增大

在AI领域，百度业务主要集中在小度助手、Apollo、云计算三大板块。

从2019年Q3数据来看，百度在AI方面依然是不断投入阶段，该季度研发支出为47亿元，比去年同期增长20%，主要由于研发人员相关成本增长。

目前，AI业务对营收贡献并不大：Q3除了核心业务外，包括爱奇艺、智能云、智能设备等在内的其他收入76亿元，同比增长34%，其中爱奇艺营收达到74亿元。智能云、智能设备未来的营收潜力还有很大的挖掘空间。

具体到业务层面，百度AI在2019年取得了实质性的进展。一方面，Apollo方面，百度自动驾驶出租车队Robotaxi在长沙开始试运营，在智能交通商业化进程中迈出了重要一步。截至目前，百度自动驾驶路测牌照总数达到150张，占中国全部获批自动驾驶路测牌照一半以上。

另一方面，百度在第三季度升级了“云+AI”战略，提升AI解决方案能力；此外，随着国内智能音箱产业的增长，小度助手在9月交互数超过42亿次，是去年同期的4.5倍以上。

不过，李彦宏在电话会议中也提到了AI领域面临的挑战：市场增长不如某些人的预期，公司仍需要不断增加投入，开发新项目，促进市场的成熟，进而从中获利。

此外，值得注意的是，净利润方面，百度第三季度净亏损为64亿元，上季度净利润为24亿元，去年同期的净利润则为124亿元。据称主要是由于股权投资出现现金减值，损失人民币89亿元。

对于2019财年第四季度业绩，百度预计总营收为271亿元（约合37.8亿美元）到287亿元（约合40.2亿美元），同比下降1%到同比增长6%，这一预期假设“百度核心”的营收将同比增长0%到6%。百度称对第四季度业绩的预测只代表当前和初步的观点，今后可能有所调整。

而据雅虎财经汇总的数据显示，华尔街16名分析师此前平均预期百度第四季度营收将达38.8亿美元。