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华为nova 6 5G相机参数曝光：6000万后置四摄+3200万前置双摄

2019-11-8 9:22:01来源：TechWeb作者：Suky责编：懒猫评论：

这段时间以来，关于主打年轻时尚的下一代nova系列新机的消息逐渐开始多了起来，不断有媒体曝出该机的相关外观和配置细节，其闪耀、时尚的颜值令不少网友心生好奇，受到了不少粉丝的关注。现在有最新消息，继此前的高清渲染图曝光之后，近日网络上进一步传出了该机相机的详细规格信息。

根据网络上晒出的信息来看，全新的华为nova 6 5G系列手机将后置6000万像素+1600万像素+200万像素+200万像素的四摄相机模组，前置3200万像素+1200万像素的双摄自拍镜头。如果信息属实的话，那么这款手机的实际拍照效果无疑是非常值得期待的。

其他方面，根据此前曝光的消息，华为nova 6系列将采用6.4英寸双打孔全面屏设计，配备侧面指纹识别，搭载麒麟990 5G处理器，支持SA/NSA 5G双模组网，同时辅以最高12GB+256G内存组合；内置一块4000mAh电池，支持40W超级快充。值得注意的是，除了5G版外，有消息称该机还将继续提供4G版本。

据悉，该机有望在年前与大家见面，大概率在12月份，而除了华为nova 6 5G版外，近期频繁曝光的荣耀V30系列也将在不久后亮相，看来近期将有多款搭载麒麟990 5G芯片的面世了。更多详细信息，我们拭目以待。

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关键词：华为

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