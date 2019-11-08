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华为5G设备欧洲大卖，美国官员再次指责欧盟国家

2019-11-8 8:09:06来源：网易科技作者：天门山责编：微尘评论：

据国外媒体报道，当地时间周四，美国政府首席技术官员迈克尔·克瑞西奥斯(Michael Kratsios)，对那些向中国5G网络和人工智能技术所谓的“张开双臂”的国家提出批评。

当地时间周四，克瑞西奥斯在葡萄牙首都里斯本举行的一次科技会议上表示，欧洲必须要与美国“站在一起”。今年5月份，美国政府对华为实施出口管制，并敦促欧盟国家不要使用华为的产品。

克瑞西奥斯表示，“在技术政策的各个方面，我们可能不会都能够保持意见一致，但是我们在最重要的原则上都能够达成一致立场。”

然而，欧洲的公司似乎并未被美国政府方面的所谓担忧吓倒。华为上个月表示，截止当时华为所签署的65个5G网络建设商业合同中，有一半是来自欧洲客户的合同。

在最近公布的一份关于国家网络攻击风险评估报告中，欧盟议会明确地拒绝将中国和华为列为安全风险对象。

欧盟委员会一位官员表示，克瑞西奥斯当天早些时候会见欧盟反垄断专员玛格丽特?维斯塔格(Margrethe Vestager)，讨论了“数字问题”。

克瑞西奥斯今年32岁，他曾是一名风险资本家，担任过投资管理公司Thiel Capital的高管。在过去几年里，他作为特朗普政府科技政策负责人，一直在为特朗普制定美国的科技政策。

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关键词：华为5G美国

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