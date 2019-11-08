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DxOMark遭外媒“diss”：收费优化和评分方式均不合理

2019-11-8 13:59:02来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家11月8日消息 昨日相机评测机构DxOMark正式公布了苹果iPhone11 Pro Max更新Deep Fusion后的评测得分——117分。对于这个结果有外媒并不乐意接受，在其发表的文章中还谈到了DxOMark的商业模式和评测方式的不合理性，同时其强烈质疑了DxOMark相机得分的“可操作性”。

外媒iMore在其发表的文章中针对苹果iPhone 11 Pro Max更新了“Deep Fusion”后得分仍落后于其他两款安卓机型的结果做出评价：他们对DxOMark将“评分”与“咨询”混合在一起的模式提出质疑，同时并不看好DxOMark本身所带有的有偿性和可操作性。

iMore更表示，尽管相机测试往往是主观的，但DxOMark也因其评判标准存在的明显随意性和商业性而受到批评。因此，无论无论iPhone Pro Max最终排名是多少，都和“钱袋”有关。也就是说iMore认为DxOMark的评测得分并没有多少的可参考性。

DxOMark测评的确存在厂商根据前者所提供的办法对自家设备进行优化进而得到更高的得分的做法，当然这种途径往往是有偿的，这也是导致DxOMark遭“diss”的原因。

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关键词：苹果iPhone 11 Pro MaxDxOMark

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