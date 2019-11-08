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抓紧上分：《英雄联盟》官方释出S9赛季排位奖励胜利剑魔皮肤预览

2019-11-8 14:38:12来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家11月8日消息《英雄联盟》官方今日通过微博为S9赛季排位奖励皮肤胜利剑魔预热并提醒玩家召唤师峡谷排位赛将在于11月26日00:00结束，抓紧上分。

此次官方给出的排位奖励胜利剑魔亚托克斯皮肤放弃了剑魔皮肤原有的暗黑系色调，增加了金黄色为主的新设计。同时其所持有的单刃剑也被修改成了双刃且这款皮肤还自带“彩蛋”：当胜利剑魔叠满征服者十层后，剑魔的翅膀会被一层金黄色透明的外衣包裹，这种效果还会随着英雄的移动而来回摆动，十分酷炫。


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关键词：《英雄联盟》

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