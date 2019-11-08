不止双模5G SoC：vivo官微晒Exynos 980四大硬核优势

IT之家11月8日消息 11月7日下午，vivo联合三星在京举办媒体沟通会，共同展示了双模5G AI芯片——Exynos 980的联合研发成果，并首次对外分享了联合研发背后的故事及技术细节，这场沟通会也引发了行业对Exynos 980芯片及vivo在5G领域持续发力的广泛关注。

今天，vivo在官方微博发布系列海报展示了Exynos 980的四大技术亮点：行业首款A77架构、行业首批5G SoC、支持双模5G网络、旗舰级AI计算能力，再次强调这款双模5G AI芯片的强大实力。

此外，今年12月搭载双模5G AI芯片Exynos 980的vivo X30系列手机将与消费者见面。

作为行业首批双模5G SoC产品，Exynos 980芯片同时支持NSA和SA两种组网下5G网络，能够为消费者带来更全面的5G体验。Exynos 980实现了超高速数据通信，在5G通信环境即Sub-6GHz以下频段下，可实现最高2.55Gbps的下载速率，在4G-5G双连接（E-UTRA-NR Dual Connectivity, EN-DC）状态下，下载速率最高可达3.55Gbps。

值得一提的是，Exynos 980还将5G基带集成在SoC中，相较外挂5G基带式解决方案，大幅节省了布板面积，给机身设计留出更多空间，同时部件之间的调度更快、更省电。

Exynos 980首次采用了ARM新一代的Cortex-A77CPU架构，同频性能方面较Cortex-A76架构提升了20%，确保快速处理大容量数据。Exynos 980内置高性能NPU和DSP单元，实现旗舰级运算速度，同时还内置高性能ISP，最高可处理以1.08亿像素拍摄的图像，配合AI超像素分割技术，可以精准切割被拍摄主体以及背景。

对于vivo来说，Exynos 980的联合研发无疑有着开创性的意义。这是vivo首次深入芯片领域与行业领先合作伙伴开展联合研发的成果，突破性地将消费者需求前置到芯片定义阶段。集合了vivo与三星的研发创新优势，双方共同完成Exynos 980关键性能的优化，从而为消费者带来更好的体验。

此外，vivo也表达了对芯片行业的敬畏之心，在沟通会上明确表示暂时不会进行芯片的独立设计和制造，而是更加注重携手行业先进伙伴探索芯片的深度定制和联合开发。