联发科5G芯片真容曝光

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IT之家11月9日消息 XDA开发者放出了联发科5G芯片的“真容”照，我们来看一下吧。
据了解，联发科5G SOC于台北电脑展正式发布，采用7nm工艺制造，内置5G调制解调器Helio M70，包含ARMCortex-A77 CPU、Mali-G77 GPU和联发科独立AI处理单元APU。这款产品适用于5G独立与非独立（SA/NSA）组网架构Sub-6GHz频段，支持兼容从2G到4G各代连接技术，支持60fps的4K视频编码/解码，以及80MP摄像等。
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