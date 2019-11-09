中国电信首次现网试点接入型OTN统一管控系统

昨日，中国电信股份有限公司智能网络与终端研究院（中国电信网络研究院）宣布，中国电信在业界首次现网试点部署了接入型OTN统一管控系统（以下简称UMS系统），成功实现对多厂商接入型OTN设备的统一管控。

众所周知，基于OTN的高品质专线业务是目前国内三大运营商竞争的焦点之一，三大运营商在此发力，建设基于OTN的高品质专线业务承载网络。接入型OTN设备（某些场合也称为OTN CPE设备）是OTN高品质专线业务接入的主要设备形态，其成本和管控能力对提升运营商相关产品竞争力至关重要。在网络运营技术集约化和智慧化的新阶段，通过接入型OTN统一管控系统（UMS）实现对多厂商设备的统一管理和业务配置，是运营商的不二选择。该方式既有利于屏蔽厂商差异，实现端到端业务的快速开通和管理，又有利于打造健康的产业链，保障OTN网络可持续发展。

在此背景下，中国电信网络研究院提出了接入型OTN设备管控系统架构以及南向管理接口规范、GCC互通规范，并自主研发了UMS系统，组织相关设备厂商进行了开发和实验室验证，使以上问题迎刃而解。如下图所示，UMS系统通过运营商的DCN和城域OTN网络的GCC通道，实现对多厂商接入型OTN设备的统一管控，并通过北向接口接入传送网综合网管系统，实现跨厂商、跨域端到端业务的管理。

▲接入型OTN设备统一管控系统架构

本次现网试点在广东电信的东莞城域网中进行，城域OTN网络采用华为OSN 9600现网设备，接入型OTN设备分别由华为、格林威尔和瑞斯康达提供。如下图所示。利用UMS系统，在多厂商组网场景下成功实现了端到端以太网业务的建立、带宽调整和业务删除。通过中国电信制定的标准化I2接口，将业务信息传递到传送网综合网管系统，完成了业务完整端到端路由信息的呈现。UMS还具备以太网业务吞吐量、时延实时监测，端口状态监控等功能。

▲现网网络拓扑

本次现网试点验证了接入型OTN统一管控系统架构和接口规范的可行性，统一的信息模型和接口规范成功实现了跨厂商设备的统一管控。这种能力对于运营商在多厂商环境中提供高品质的端到端OTN专线业务具有重要的价值。根据工作计划，目前UMS系统正在开发更多的网络功能和业务功能，例如保护恢复、对SDH/OTN业务的支持、设备自动发现/即插即用、动态业务模板等，进一步增强政企OTN专线的业务属性和运营便利性。