华硕发布TRX40系列主板：8内存插槽设计+64个PCIe 4.0通道

IT之家11月9日消息 昨日，华硕正式发布了全新TRX40系列主板，包括ROG ZENITH II EXTREME、ROG STRIX TRX40-E GAMING和PRIME TRX40-PRO，为即将发布的第三代AMD Threadripper（线程撕裂者）处理器做准备。

华硕主板拥有64个PCIe 4.0通道，传输速度较上代快两倍。华硕TRX40系列主板每个PCIe插槽和M.2接口均支持PCIe 4.0技术。

华硕TRX40系列主板采用OptiMem III第3代内存优化技术，内存频率达3200MHz（超频），拥有8内存插槽设计，支持4通道，总容量可达256GB，支持ECC内存。

ROG ZENITH II EXTREME

ROG ZENITH II EXTREME主板采用大面积全铝金属盔甲以及16 Power Stage供电模组设计，其I/O防护罩拥有AURA RGB灯效加持，配备全彩LiveDash OLED系统显示屏，支持AURA SYNC神光同步。

ROG ZENITH II EXTREME主板配备5个PCIe 4.0 NVMe M.2接口，还有10G万兆网卡、Wi-Fi 6无线网卡及速度达20Gbps的USB 3.2 Gen 2x2接口。

ROG STRIX TRX40-E GAMING

ROG STRIX TRX40-E GAMING主板采用1.3英寸的LiveDash OLED系统显示屏，可实时显示系统信息及自定义图形或动画。M.2及音频模块区域配备全覆盖式散热盔甲，支持AURA RGB灯效。

ROG STRIX TRX40-E GAMING主板采用16 Power Stage供电模组设计，板载3个PCIe 4.0 NVMe M.2接口，配备2.5Gbps网卡和千兆网卡，同时搭配Intel Wi-Fi 6 AX200无线网卡。

PRIME TRX40-PRO

PRIME TRX40-PRO主板采用16 Power Stages供电模组设计，配备金属VRM散热鳍片，拥有3个PCIe 4.0 NVMe M.2接口，拥有3个PCIe x16 SafeSlot显卡插槽，支持PCIe 4.0技术及x16/x16/x16的模式运行，还板载了M.2（Key E）接口，支持Type2230型Wi-Fi/蓝牙类型设备。