王思聪被限制高消费，一图了解失信被执行人和限制高消费区别

IT之家11月9日消息 继罗永浩被限制高消费后今日上午有媒体报道称王思聪也加入到被限制高消费的队伍中，这一事件也一度引起舆论的广泛关注。有网友直接将这两个人与“老赖”画上等号，不过根据全国法院切实解决执行难信息网之前科普的信息来看两者并不能简单地画上等号，一起来看一下。

官方表示，“限制高消费”是限制有关人员高消费及非生活或者经营必需的有关消费。而“纳入失信被执行人名单”才是所谓的老赖，指法院将有关人员认定为失信被执行人，将其信息录入最高人民法院失信被执行人名单库，通过该名单库统一向社会公布，并进行不良信用记录，对被执行人予以信用惩戒。相比于限制高消费，纳入失信被执行人名单的条件更高。被限制高消费的不一定被纳入失信被执行人名单，但被纳入失信被执行人名单的必须被限制高消费。

科普原文：

实践中，限制高消费和纳入失信被执行人名单有何区别？一些人对此认识不清，甚至有人主张，在终结本次执行程序之前，应当将被执行人一律纳入失信被执行人名单，这与法律规定不符。

人民法院在执行案件的过程中，可以依法采取限制高消费和纳入失信被执行人名单措施。限制高消费，即限制有关人员高消费及非生活或者经营必需的有关消费。纳入失信被执行人名单，指法院将有关人员认定为失信被执行人，将其信息录入最高人民法院失信被执行人名单库，通过该名单库统一向社会公布，并进行不良信用记录，对被执行人予以信用惩戒。限制高消费和纳入失信被执行人名单都是人民法院基于执行案件的需要对有关责任人员采取的惩戒措施，目的都是为了敦促被执行人自觉履行生效法律文书确定的义务。但二者存在诸多不同。

对象不同

依照《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》(简称《限高规定》)第三条，被限制高消费的包括被执行人本人,被执行人为单位的，还包括其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人。依照《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定 》（简称《失信名单规定 》第一条，被纳入失信被执行人名单的，只能是被执行人。

条件不同

依据《限高规定》第一条，只要被执行人未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务的，就可以限制其高消费。《失信名单规定 》第一条规定,被执行人未履行生效法律文书确定的义务，并具有其他六项情形之一的,才能被纳入失信被执行人名单。 第四条规定，被执行人为未成年人的，人民法院不得将其纳入失信被执行人名单。相比于限制高消费，纳入失信被执行人名单的条件更高。被限制高消费的不一定被纳入失信被执行人名单，但依据《限高规定》第一条，被纳入失信被执行人名单的必须被限制高消费。

《最高人民法院关于严格规范终结本次执行程序的规定（试行）》第一条规定，人民法院终结本次执行程序前，应当“已向被执行人发出限制消费令，并将符合条件的被执行人纳入失信被执行人名单”。终结本次执行程序前必须限制被执行人高消费，但不是必须将被执行人纳入失信被执行人名单。实践中,有人主张，在终结本次执行程序之前,应当将被执行人通通纳入失信被执行人名单,这与法律规定不符。

内容不同

《限高规定》第三条规定，被限制消费的人，不得有九项消费行为 ；《失信名单规定 》第八条规定，人民法院应当将失信被执行人名单信息，向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、征信机构、承担行政职能的事业单位及行业协会通报，国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，人民法院应当将失信情况通报其所在单位和相关部门， 国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，人民法院应当将失信情况通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。通报的目的是供相关单位依照法律、法规和有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定、选人用人等方面，对失信被执行人予以信用惩戒，“一处失信，处处受限”。

期限不同

限制高消费期间，原则上截止被执行人的义务履行完毕。有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务而被纳入失信被执行人名单的期限应该截止被执行人义务履行完毕。《失信名单规定 》第一条规定的因为其他原因被纳入失信被执行人名单的时间一般为两年，还可以依法延长或缩短。

文书不同

限制高消费用限制消费令，纳入失信被执行人名单用决定书。

文书抵达被惩戒人的方式不同

《限高规定》第五条规定：“人民法院决定采取限制消费措施的，应当向被执行人发出限制消费令”，限制消费令通过人民法院执行案件流程信息管理系统（信用惩戒系统）生成后通过网络终端完成完成推送即为“发出”。《失信名单规定 》第五条规定，人民法院决定将被执行人纳入失信被执行人名单的，应当制作决定书，决定书应当按照民事诉讼法规定的法律文书送达方式送达当事人。

总之，限制高消费和纳入失信被执行人名单既有相同之处，又有不同，不能混淆。