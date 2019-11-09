谷歌越来越重视印度：聘请迪斯尼前高管管理该国业务

11月9日消息，据国外媒体报道，谷歌当地时间周五表示，该公司已任命桑杰·古普塔（Sanjay Gupta）担任谷歌印度业务经理兼销售及运营副总裁。古普塔是迪士尼印度公司（Disney India）、星空传媒（Star）前高管。

古普塔将接替拉詹·阿南丹(Rajan Anandan)。阿南丹今年4月离开谷歌公司，已经跳槽到风险投资基金红杉资本印度公司（Sequoia Capital India）担任董事总经理。

在加入谷歌之前，古普塔在迪斯尼印度公司和Star（现在由迪斯尼拥有）担任董事总经理。在星空传媒工作期间，他通过印度在线视频流服务Hotstar，致力于建立合作伙伴关系，积极地获取板球赛事转播权和其它内容许可权，帮助星空传媒有力地推动了数字消费者业务。

Hotstar利用印度用户对板球运动的热爱，推动着自己营收的增长。在今年早些时候的主场板球赛季中，Hotstar声称每天向超过1亿用户提供着它的服务。该服务平台月活跃用户数量超过3亿。由于Hotstar的火爆，Facebook去年年底聘请了Hotstar前首席执行官阿吉特·莫汉(Ajit Mohan)，领导Facebook印度业务。

此外，古普塔还在印度电信运营商Bharti Airtel等其它公司担任过高管职务。

古普塔在一份声明中表示，“这是一个令人兴奋的机会，可以利用技术力量来应对印度的一些独特挑战，并使互联网成为人民和社区经济增长的引擎。我很高兴加入谷歌的充满激情的团队，并期待着在印度成为世界创新中心之际，为印度的数字化之旅做出贡献。”

阿南丹一直是一位有影响力且广受尊敬的谷歌高管，谷歌在他今年早些时候离开时表示，阿南丹离开而空缺的职位将由谷歌印度业务销售总监维卡斯·阿格尼奥特里(Vikas Agnihotri)暂时接任。对谷歌而言，阿南丹的离职是其亚太区业务一系列引人注目的高管跳槽事件中的最新一次。今年早些时候，谷歌亚太区主管卡里姆·坦萨马尼(Karim Temsamani)也已从谷歌离职。

尽管印度市场对谷歌的利润贡献甚微，该公司却越来越重视印度和其他亚洲市场，致力于开发适合当地市场需求的产品和服务，并解决阻碍在这些市场增长的障碍。

谷歌亚太区总斯科特·博蒙特（Scott Beaumont）在一份声明中表示，谷歌在印度的运营业务，不但“对其自身利益显得重要和具有战略性意义，并且对谷歌此后在其它地方实现突破性的创新，也是重要的和具有战略性意义。”

古普塔将不得不面临一些重大挑战，包括Facebook在印度市场广告业务的快速增长，以及应对印度本地监管机构的反垄断问题。