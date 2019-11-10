ZDNET：被谷歌收购的公司最后都被当做垃圾丢弃了

IT之家11月10日消息 据ZDNET消息，ZDNET发文评价了谷歌收购Fitbit一事，其认为Fitbit注定失败，因为谷歌曾经收购的几乎所有“东西”都被像垃圾一样丢弃了，或者由于公司无法成功地将收购的业务融入其文化最后变得一文不值。

报道称，上周晚些时候，谷歌宣布收购陷入困境的健康追踪设备制造商Fitbit，以重振其可穿戴设备业务，预计将在未来生产一款Pixel手表，与苹果(Apple)和三星(Samsung)的产品竞争。

ZDNET表示，“请原谅我的悲观，我完全可以预想到”这将给Fitbit的员工、产品和客户带来毁灭性的灾难。谷歌曾经收购的几乎所有“东西”都被像垃圾一样丢弃了，或者由于公司无法成功地将收购的业务融入其企业文化呆滞最后变得一文不值。

可以说，谷歌诞生的头10年，核心服务产品(如YouTube、AdSense/AdWords、Maps/Earth)的合并为其打下了良好的生态基础。然而，谷歌在过去10年的收购记录非常糟糕——尤其是以规模达5亿美元及以上的收购案为例的话。

让我们回顾一下过去十年谷歌最重要的收购案例：

2011年8月：摩托罗拉

谷歌以125亿美元的价格收购摩托罗拉，以提振其羽翼未丰的移动设备业务。由于无法成功地将摩托罗拉及其产品融入谷歌的企业文化，谷歌于2014年1月以90亿美元的价格转手将其出售给联想。

2013年6月：Waze

谷歌以9.66亿美元收购了以色列地图导航公司Waze。从摩托罗拉的失败来看，这是谷歌继以6.76亿美元收购ITA软件(即谷歌航班)之后最大的一笔收购。直到今天，Waze还没有将其应用技术完全整合到谷歌地图中。一些Waze应用程序功能，如实时交通和事件报告，也只是最近才迁移到谷歌地图。该应用程序仍然是独立的，与谷歌的其他Android和iOS应用程序的UX完全不同。

2014年1月：Nest

谷歌以32亿美元的现金收购了Nest——第一批“科技独角兽”之一。在接下来的几年里，Nest经历了人才流失，其中包括公司的创始人托尼·法德尔(Tony Fadell)和马特·罗杰斯(Matt Rogers)。2018年谷歌最终将其并入了家庭设备业务。在2019年，谷歌淘汰了Nest云服务，转而支持自己的云服务，这实际上导致与Nest生态系统合作的设备都被淘汰了。

谷歌还以6.25亿美元收购了英国人工智能和机器学习公司Deepmind Technologies。截至2019年，没有人知道谷歌是怎么处理Deepmind的，因为该公司持续亏损且亏损金额巨大。

收购Deepmind旨在加强谷歌的云平台和分析堆栈，另外谷歌还收购了这些公司：Bebop(3.8亿美元)、Apigee(6.25亿美元)和Looker(26亿美元)。但是，收购了一大堆公司，2019年谷歌的云平台业务(运行速度为80亿美元)仍然远远落后于亚马逊(330亿美元)或微软的商业云业务(440亿美元，包括Office 365和Azure)。

2017年9月：HTC

谷歌以11亿美元收购了HTC的研发和设计部门，以支持Pixel手机的硬件业务。

根据StatCounter的数据，到2019年，谷歌Pixel手机业务占北美总市场份额的2.23%。然而，根据谷歌的实际设备业务收入(该公司从未披露，因为其财务数据被算在包括云业务在内的“其他收入”类别中)，Pixel手机的市场份额估计要比实际数据低得多，保守估计可能不足1%。

谷歌首席财务官表示，该公司的Pixel手机业务同比整体放缓，2019年第一季度Pixel 3的销量不尽人意。最新推出的Pixel 4系列其反响也不及竞争对手苹果的iPhone 11。

2019年11月：Fitbit

谷歌宣布以21亿美元收购Fitbit。

谷歌已经推出了Wear OS智能手表操作系统，但WearOS的合作伙伴生态系统已经分崩离析。开发人员对WearOS的态度也是好赖不赖的，许多用户抱怨WearOS Bug多、性能表现糟糕。谷歌在安卓生态系统中最大的OEM合作伙伴三星(Samsung)已经放弃了其Galaxy Watch设备上的WearOS系统，转而支持Tizen系统——Tizen是一款基于Linux的操作系统，资源效率更高、更灵活、开源。

可以说，尽管Fitbit的财务前景严峻且设备销售疲软，导致其被谷歌收购；但其产品所搭载的自研操作系统深受用户喜爱。但现在的问题是，谷歌是否会真正的接受Fitbit？Wear OS是否会继续研发从而支持Fitbit OS？对谷歌智能设备合作伙伴而言，是继续投资Wear OS相关设备呢还是转投Fitbit OS设备呢？如果Wear OS停止开发，那不就亏大了？

另外，Fitbit OS是否会开源或授权给OEM？如果Fitbit OS最终被谷歌敲定，未来智能穿戴将搭载这个吸引，那么购买Wea rOS设备的消费者不就吃亏了吗？综合来看Fitbit OS可能已经注定了失败——至少作为一个整体平台是失败的。

Fitbit的现有用户也表示了担忧，因为Google对隐私的态度松散。对基于云的健康数据以及公司在收购后如何使用这些数据，谷歌并没有明确的态度。ZDNET表示，“如果我是Fitbit用户，那么现在我将关注Apple或Samsung的产品”。

可以说Fitbit的失败已经注定了，现在需要的就是等待时间来证明。