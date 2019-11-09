Adobe中国宣布参战双11，Creative Cloud中国摄影计划打9折

IT之家11月9日消息 Adobe官方宣布，在双11购物节氛围下，Adobe官网终于决定下场参战。

11月10日晚8点，前往Adobe中国官网网站，限量1111套Creative Cloud中国摄影计划有9折优惠（原价¥888/年），无需预售等待，无需定时抢券，无需推演高数一般的双11优惠攻略。



另外Adobe中国天猫旗舰店在11月11日0点开始，也享受Creative Cloud中国摄影计划有9折优惠。

Creative Cloud 中国摄影计划包含的应用程序有：

Photoshop专业图像编辑软件、Lightroom Classic专业照片编辑软件

下面是活动规则：

剁手开始：11月10日晚8点，盯紧手机，等待通知！

剁手规则：下单即打折立减，限量1111套！

官网购买，仅需四步：

1.支付

你可以使用微信支付、支付宝及银联购买，并可以开具电子或纸质发票。

2.激活

购买成功后，激活码将以短信及邮件形式

发送到你的手机和邮箱。点击“立即兑换”，24位激活码将自动显示在激活页。

3. Adobe ID

激活产品你需要登陆 Adobe ID，如果您没有 Adobe ID，则需要注册，仅需填写电子邮箱等简单信息即可完成

4.下载

注册或登陆完成后，你会被自动转到产品页下载 Photoshop 和 Lightroom Classic 产品。

Adobe订阅计划购买：点此链接。