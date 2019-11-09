Adobe中国宣布参战双11，Creative Cloud中国摄影计划打9折

IT之家11月9日消息 Adobe官方宣布，在双11购物节氛围下，Adobe官网终于决定下场参战。
11月10日晚8点，前往Adobe中国官网网站，限量1111套Creative Cloud中国摄影计划有9折优惠（原价¥888/年），无需预售等待，无需定时抢券，无需推演高数一般的双11优惠攻略。
另外Adobe中国天猫旗舰店在11月11日0点开始，也享受Creative Cloud中国摄影计划有9折优惠。
Creative Cloud 中国摄影计划包含的应用程序有：
Photoshop专业图像编辑软件、Lightroom Classic专业照片编辑软件
下面是活动规则：
剁手开始：11月10日晚8点，盯紧手机，等待通知！
剁手规则：下单即打折立减，限量1111套！
官网购买，仅需四步：
1.支付
你可以使用微信支付、支付宝及银联购买，并可以开具电子或纸质发票。
2.激活
购买成功后，激活码将以短信及邮件形式
发送到你的手机和邮箱。点击“立即兑换”，24位激活码将自动显示在激活页。
3. Adobe ID
激活产品你需要登陆 Adobe ID，如果您没有 Adobe ID，则需要注册，仅需填写电子邮箱等简单信息即可完成
4.下载
注册或登陆完成后，你会被自动转到产品页下载 Photoshop 和 Lightroom Classic 产品。
Adobe订阅计划购买：点此链接。