格力电器：双11让利30亿元打击低质伪劣产品，变频空调最低1599元

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IT之家11月9日消息 双11大战即将正式打响，今天晚上格力电器官方发布了关于“11.11”让利30亿元打击低质伪劣产品的公告。在公告中，格力电器表示，格力将拿出精品机型和最优价格，变频空调最低1599元，定频空调最低1399元，总让利达到30亿元。
需要注意的是，该活动在各大授权电商平台以及线下3万多家格力专卖店同步展开，统一价格，活动仅限于11.11期间，活动结束后立即回归原价，活动机型数量有限。
格力电器双11活动主场：点此购买
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