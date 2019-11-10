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腾讯：将完成故宫10万件文物的高清影像采集、精修

2019-11-10 8:48:42来源：网易科技作者：一橙责编：微尘评论：

昨日第四届腾云峰会上，腾讯集团副总裁、腾讯影业首席执行官程武演讲中表示，腾讯新文创战略未来一个小目标是完成10万件文物的高清影像采集、精修，并共同推动数字化采集行业标准的建立，助力数字故宫的建设。

程武表示，“科技、艺术和文化，都是推动人类历史走到今天不可或缺的力量，这也是腾讯提出新文创战略，持续推进与故宫、敦煌等文化机构合作的初心，未来还将持续推动科技与文化更深入的结合，让人类在数字世界安然栖居。”

据他透露，过去三年，腾讯和故宫博物院共同进行了一系列结合科学与艺术之美的探索，让传统文化以数字形式进入人们的日常生活。双方推出了故宫QQ表情、《奇迹暖暖》的故宫传统服饰主题、以故宫南迁历史为素材的原创漫画《故宫回声》、“玩转故宫”地图导览小程序、天天P图——“故宫国宝唇彩”换妆和《古画会唱歌》音乐专辑等十多个项目。

今年9月，在故宫建成600年的时间节点上，腾讯和故宫博物院达成了新的战略合作。双方将聚焦科技应用与学术创新，通过“数字化+云化+AI化”，在文物数字化采集与文化研究等领域深入助力“数字故宫”建设，并推动数字化采集行业标准的建立，形成一套面向未来的数字解决方案。腾讯的人工智能、大数据、用户研究等智库专家及研究团队都将加入这些合作项目，共同助力数字故宫建设。

谈到“科技向善”，故宫博物院院长王旭东认为，当人的善大于恶的时候，科技一定会向善。所以，科技向善主要还是人的向善。

王旭东院长认为，我们要和这个时代同频共振。数字时代需要树立共享的理念，要利用数字技术把保护成果、研究成果传播出去，让更多的人了解它。要让文物尽快地数字化，建立起实现共享的数据库平台、传播平台，仅靠文博领域的人是做不到的，这需要合作。“所以，故宫博物院跟腾讯等公司、机构的合作都是为了能够转化出去，让更多的人了解和受益。”

在下午“数字新青年”论坛上，CGTN（中国国际电视台）、腾讯社会研究中心与上海大学曾军教授团队共同发布了《数字新青年研究报告》，报告从传统文化与数字时代年轻人的关系角度切入，深入剖析了数字新青年的特征和数字化生活方式。

调查发现，有近九成的年轻人对传统文化有兴趣，有八成年轻人通过网络了解传统文化，远超过传统的学校教育和文化场所实地参观。有近七成年轻人是通过游戏、动漫等线上形式接触到传统文化。

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关键词：腾讯故宫

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