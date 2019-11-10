小米手表将于明日开售：手表形态“智能手机”，1299元

IT之家11月10日消息 据小米官方消息，小米手表将于明日正式开售，官方称这是手表形态的“智能手机”，价格为1299元。

据了解，小米手表采用1.78英寸AMOLED方形屏幕，44mm表盘像素密度为326PPI精细显示，支持长亮微光模式。设计为四曲面玻璃镜面、铝合金磨砂表框，陶瓷后盖与氟橡胶材质表带。小米手表内置全功能eSIM芯片，支持独立接打电话和上网，可以是备用机，也可以一号双终端；联通、移动、电信三大运营商均支持。

小米手表全球首发高通骁龙可穿戴旗舰处理器3100 4G版，支持独立WiFi、独立蓝牙，多功能NFC等配置。内置570mAh大容量电池，36小时续航；预装开放生态的手表操作系统MIUI For Watch，提供100款品质表盘主题、能下载App；支持自定义表盘，喜欢的功能、照片都可设置为表盘。

小米手表内置应用市场，针对手表深度定制超过40款常用App，并持续增加中。同时与QQ，Keep、QQ音乐、航旅纵横等多款软件联合深度定制。此外还内置全功能小爱同学、欧洲赛级运动算法“FIRSTBEAT”，支持VO2max最大摄氧量分析、10种专业运动模式等。

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