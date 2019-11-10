【IT之家众测作品】紫米65W USB-C电源适配器评测

本文系IT之家众测第五期作品。稿件内容、照片均为众测作者原创。

首先感谢IT之家在众测活动中选中我成为这次新款紫米充电器的体验用户，我也是第一次做电源适配器的测试，写得不到位的地方还请各位多多指教。

这次我拿到的是近期，紫米新推出的一款65W USB-C PD充电器，型号为HA712。官方宣称可以为MacBook Pro&小米笔记本等大功率设备充电。这款充电器的一个最大特点就是功率大、体积小。准确的来说，紫米这款65W USB-C PD充电器的体积比苹果原装USB-C 61W还要小50%，并且同样使用了折叠插脚的设计，便于携带。充电器功率翻倍，体积反而缩小，体积究竟有多小，紫米究竟是如何做到的，我通过这篇评测带大家稍微了解下。

开箱

外包装是一贯的紫米系风格，简洁大方，拿到手真的感觉很小，不敢相信里面装的是一个可以给笔记本充电的适配器。

包装背面是介绍适配器的产品型号和输出输入参数和产品尺寸规格。

打开包装映入眼帘的是一条数据线，是的，紫米很良心的附赠了一根1.5m长的USB-C转USB-C数据线，这对第一次使用C口输出的用户来说真的很贴心。

拿出本体和数据线，包装还是很到位，适配器用软塑胶袋包裹的很严实，数据线第一眼看到和拿在手上就可以感觉出使用的材质不错。

打开塑胶封装，适配器本体终于出现了，正面标有“65W”字样，再次感叹，不敢相信这是一个可以给笔记本充电的适配器，这个尺寸体积还没有小米9透明尊享版原装27W充电器大。

紫米这款65W USB-C PD充电器的外形与大多数充电器一样，长得都是方方正正，身形圆润。适配器本体外壳材质为塑料，做出了拥有磨砂和钢琴烤漆亮面的两种质感。亮面与磨砂的结合看起来确实很有设计感。

适配器背面还标注有充电器的详细参数：

型号：HA712 输入：100~240V AC 50/60Hz 1.5A 输出：5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A 制造商：南京酷科电子科技有限公司 监制：江苏紫米电子技术有限公司

▲紫米65W USB-C PD充电器为单USB-C输出口

▲图中白色为小米9透明尊享版原装27W充电器

好了，开箱部分就到这里了，下面进入实际充电功率测试。

功率测试

这里我使用的插排是品胜303型3位延长插座，最大输入10A 250V，额定功率2500W。

USB电流测试器为炬为电流监测仪，可直接接入USB-C输出口。

▲USB-C数据线为倍思20V 3A PD数据线

紫米65W USB-C PD充电器支持Apple 2.4A、DCP协议，QC 2.0、QC 3.0、AFC、FCP等快充协议，其中PD协议输出档位涵盖全面，有5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A五个档位，65W的最大功率。

第一部测试的手机是支持QC3.0的小米6。

小米6，电压12.1V，电流1.4A，功率16.98W。当前紫米65W充电器为它开启QC快充。

第二部测试的手机也是支持QC3.0的小米MIX2S。

小米MIX2S，电压9.15V，电流1.78A，功率16.28W。当前紫米65W充电器为它开启QC快充。

第三部测试的手机是支持QC4.0+的小米8屏幕指纹版。

小米8屏幕指纹版，电压9.15V，电流2.04A，功率18.66W。当前紫米65W充电器为它开启QC快充。

第四部测试的手机是支持QC4.0+ / PD的小米9透明尊享版。

小米9透明尊享版，电压9.03V，电流2.81A，功率25.37W。当前紫米65W充电器为它开启PD快充。

这里我还测试了上面开箱图展示过的小米9透明尊享版原装27W充电器的充电功率。

小米9透明尊享版使用原装27W充电器，电压10.2V，电流2.46A，功率25.24W。从这里可以发现紫米这款65W USB-C PD充电器已经可以取代小米9原装充电器了。

第五部测试的手机是支持QC4.0+ / PD3.0的ROG2游戏手机2精英版。

这里提前说一下，ROG 2的快充方式比较复杂，常见的有15W,18W,30W,不同的充电功率在手机上显示的充电图标是不一样的。再者，ROG2拥有两个充电接口，在不同的情况下，不同的充电口有着不一样的充电功率，下面不同的情况下的功率我会标注出来。

上图是紫米65W USB-C PD充电器给关机状态下ROG2底部接口充电的功率，电压9.14V，电流1.57A，功率14.34W。手机端显示两个加号识别为18W快充。

上图是紫米65W USB-C PD充电器给关机状态下ROG2底部接口充电5分钟的功率，电压电流没有任何变化。

上图是紫米65W USB-C PD充电器给正在开机状态下ROG 2底部接口充电的功率，电压电流也没有任何变化。

上图是紫米65W USB-C PD充电器给开机状态下ROG 2底部接口充电的功率，电压9.14V电流1.59A，功率14.53W，变化很小，手机端一样显示两个加号识别为18W快充。

上图是紫米65W USB-C PD充电器给开机状态下ROG2侧边外接酷冷风扇接口充电的功率，电压9.13V电流1.57A，功率14.33W，手机端一样显示两个加号识别为18W快充。ROG2在外接酷冷风扇的情况下只有通过侧边外接酷冷风扇接口才能实现18W快充，紫米65W USB-C PD充电器是我唯一能在外接酷冷风扇的情况下，通过接入底部接口实现18W快充的适配器。

接下来我将使用ROG2自带18W快充头和小米27W对ROG2在外接酷冷风扇的情况下测试两个接口的不同功率，以便对比紫米65W USB-C PD充电器。

上图是ROG2自带18W充电器给开机状态下ROG2侧边外接酷冷风扇接口充电的功率，电压9.08V电流1.56A，功率14.16W，手机端一样显示两个加号识别为18W快充。

上图是ROG2自带18W充电器给开机状态下底部接口充电的功率，电压5.02V电流0.45A，功率2.25W，你没看错，这是真的，底部接口充电功率只有2.25W！

接下来还有小米27W的测试结果。

上图是小米27W充电器给开机状态下ROG2侧边外接酷冷风扇接口充电的功率，电压9.17V电流1.56A，功率14.30W，手机端一样显示两个加号识别为18W快充。

上图是小米27W充电器给开机状态下底部接口充电的功率，电压5.11V电流0.45A，功率2.29W，再次重现了这个神仙充电功率。

ROG 2充电功率总结一波：充电方式确实比较迷！这就不得不说为什么换了这么几个充电头，手机实际充电功率只有14.3W，因为华硕的快充芯片协议被做进充电头了，ROG2原装充电套装的售价达到了近300元，这不是每个人能接受的，所以我也想找出一款替代的产品。紫米65W USB-C PD充电器在实质充电功率上没有和ROG2自带18W和小米27W快充头拉开差距，但是前面也说过紫米65W USB-C PD充电器是我唯一能在外接酷冷风扇的情况下，通过接入底部接口实现18W快充的适配器，这给我在使用这部手机的时带来了便利，这是它做到了的！

总结

在现在这个网络如此强大的时代下，手机一直是扮演者至关重要的角色！电池于手机就像是食物于我们，我相信很多人都和我一样都有手机电量焦虑症！这么多年过去了电池的研发一直没有得到实质性的进展，在这个电池无法突破的时候，聪明的大家想到了快充！这些年各种厂家发布了各种各样的快充协议和快充设备，无疑是给我们的工作和生活上带来看极大的便利，就如今天我评测的这款紫米65W USB-C PD充电器外观拥有着磨砂和钢琴烤漆亮面的两种质感。亮面与磨砂的撞色组合确实极具设计感。它的体积在同等级功率的产品中是十分难得的小巧，再加上折叠插脚采用的设计，更是缩小了整个充电器所占空间的大小，无论是收纳还是携带都很方便。

再次感谢IT之家在众测活动中选中我成为这次新款紫米充电器的体验用户，给了我一次能够表达自己使用体验分享给广大的IT之家网友的机会！还需要说一句写得不到位的地方还请各位大佬们多多指教啊！

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