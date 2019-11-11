微软官网双11：Surface Laptop 3独家预售，Pro 6/Go大促升级

IT之家11月11日消息 Surface Laptop 3分为13.5英寸和15英寸两个版本，其中13.5英寸版本搭载英特尔10代酷睿处理器、15英寸版本则搭载了定制款AMD锐龙处理器，国行版已于11月11日凌晨在官方商城首发预售，定价7888元/9388元起，将于12月3日发货，点此参与预售。

本次发布的Surface Laptop 3国行版相比于去年的Surface Laptop 2而言，13.5英寸版本保持了同样的起售价，不过更高内存和存储配置的版本售价降低了200-1000元不等，15英寸版本则是全新的设备，没有旧版本可以对比。

• Surface Laptop 3国行售价一览：

13.5英寸版本（10代酷睿）

酷睿 i5/8GB/128GB，售价7888元

酷睿 i5/8GB/256GB，售价9728元

酷睿 i7/16GB/256GB，售价11988元

酷睿 i7/16GB/512GB，售价15988元

酷睿 i7/16GB/1TB，售价19088元



15英寸版本（定制AMD锐龙处理器）

锐龙 5 3580U/8GB/128GB，售价9388元

锐龙 5 3580U/8GB/256GB，售价11288元

锐龙 5 3580U/16GB/256GB，售价13488元

锐龙 7 3780U/16GB/512GB，售价16688元

全新的Surface Laptop 3，13.5英寸版本搭载英特尔最新的10nm芯片，搭载8GB或者是16GB的双通道 LPDDR4X-3733高频内存，核显都是64组EU的G7核显。15英寸版本搭载的定制R5 3580U和R7 3780U CPU频率没变，核显增加了一组CU，内存可选8GB或者是16GB的DDR4-2400内存。

分辨率方面，13.5和15英寸都是2K级别，不过15英寸的分辨率（2496×1664、201 PPI）还是比13.5英寸（2256×1504、201PPI）略高。

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