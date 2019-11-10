微软官方商城嗨购双11：Surface Laptop 3预购，招行24期免息

IT之家11月10日消息 微软中国官方商城双11“焕新纷呈礼，嗨购双11”活动11月11日0点即将开启，Surface Laptop 3上线预购，Surface Book 2、Surface Laptop 2限时直降最高4420元，Surface Pro 7系列购买套装部分配件8折，Surface/Xbox全场享招行24期免息，学生及教职工9折教育优惠长期有效，有需求的小伙伴千万不要错过：点此前往。

部分活动机型与售价见下：

• Surface Laptop 3预购11日上线（链接暂无，预计0点更新）

• Surface Pro 7新品上市，购套餐部分配件8折：点此购买

• Surface Book 2：点此购买

Surface Book 2（酷睿 i5/8GB/256GB/13.5英寸），￥12068→￥10388、优惠14%；

Surface Book 2（酷睿 i7/8GB/256GB/GTX 1050 2GB/13.5英寸），￥16068→￥13388、优惠17%；

Surface Book 2（酷睿 i7/16GB/512GB/GTX 1050 2GB/13.5英寸），￥19868→￥16488、优惠17%； Surface Book 2（酷睿 i7/16GB/1TB/GTX 1050 2GB/13.5英寸），￥23958→￥19888、优惠17%；

Surface Book 2（酷睿 i7/16GB/256GB/GTX 1060 6GB/15英寸），￥19378→￥16288、优惠16%；

Surface Book 2（酷睿 i7/16GB/512GB/GTX 1060 6GB/15英寸），￥22888→￥18988、优惠17%；



Surface Book 2（酷睿 i7/16GB/1TB/GTX 1060 6GB/15英寸），￥25808→￥21388、优惠17%。

• Surface Laptop 2：点此购买

Surface Laptop 2（酷睿 i5/8GB/256GB/典雅黑/亮铂金/深酒红/灰钴蓝/灰粉金），￥9728→￥7988、优惠18%；

Surface Laptop 2（酷睿 i7/8GB/256GB/典雅黑/亮铂金/深酒红/灰钴蓝），￥11968→￥10488、优惠12%；

Surface Laptop 2（酷睿 i7/16GB/512GB/典雅黑/亮铂金/深酒红/灰钴蓝），￥16458→￥15088、优惠8%；

Surface Laptop 2（酷睿 i7/16GB/1TB/亮铂金），￥20158→￥18888、优惠6%。

• Surface Pro 6：点此购买

Surface Pro 6（酷睿 i5/8GB/128GB/亮铂金），￥7008→￥5988、优惠15%，加专业键盘盖￥6762、优惠15%，加特制键盘盖￥6922、优惠15%；

Surface Pro 6（酷睿 i5/8GB/256GB/亮铂金/典雅黑），￥8958→￥7488、优惠16%，加专业键盘盖￥8262、优惠17%，加特制键盘盖￥8422、优惠17%；

Surface Pro 6（酷睿 i7/8GB/256GB/亮铂金/典雅黑），￥11508→￥10343、优惠10%，加专业键盘盖￥11117、优惠11%，加特制键盘盖￥11277、优惠11%。

• Surface Go：点此购买

Surface Go（英特尔 4415Y/4GB/64GB/WiFi），￥2908→￥2842、优惠2%，加专业键盘盖￥3456、优惠6%，加特制键盘盖￥3616、优惠7%；

Surface Go（英特尔 4415Y/8GB/128GB/WiFi），￥3888→￥3809、优惠2%，加专业键盘盖￥4323、优惠7%，加特制键盘盖￥4483、优惠5%；

Surface Go（英特尔 4415Y/8GB/128GB/带 LTE 增强版），￥4858，加专业键盘盖￥5472、优惠3%，加特制键盘盖￥5632、优惠3%。

• Xbox活动点此查看：

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