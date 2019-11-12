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微信Windows版更新，可同步手机浏览及悬浮窗内容

2019-11-12 6:51:21来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家11月12日消息 日前微信Windows版更新v2.7.1.88版本，本次更新新增“同步手机浮窗”功能，可将手机端微信正在浏览的内容同步到电脑微信上。

同步手机浮窗功能允许用户将手机端微信正在阅读的文章或悬浮窗文章同步在微信Windows版上，方便用户在手机和电脑端之前切换，保证使用体验。具体操作是在手机端微信上打开一篇文章或将文章悬浮，微信Windows版会自动同步显示对应的文章或悬浮窗。

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关键词：微信Windows

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