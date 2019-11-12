谷歌“南丁格尔计划”曝收集数百万个人健康信息

11月12日消息，据国外媒体报道，谷歌与美国第二大医疗保健系统Ascension合作，通过名为“南丁格尔计划”(Project Nightingale)的项目收集和处理来自21个州的数百万美国人详细个人健康信息。

谷歌一直期望获取个人健康数据，并在医疗行业站稳脚跟，这似乎是其迄今为止开展的最大规模相关计划。亚马逊、苹果以及微软也在积极进军医疗保健领域，不过它们尚未实施如此大规模的项目。

去年谷歌秘密启动了“南丁格尔计划”，合作伙伴是Ascension，它是由2600家医院、医生办公室和其他设施组成的连锁机构。内部文件显示，自去年夏天以来双方数据共享的步伐加快。

该计划涉及的数据包括检查结果、医生诊断和住院记录等类别，并形成完整的个人健康史，其中包括患者姓名和出生日期。

病人和医生都没有接到通知。据一位知情人士透露，至少有150名谷歌员工已经获得了大量患者的大部分数据。

据熟悉Ascension的人士透露，一些Ascension员工对数据收集和共享的方式提出了质疑。但隐私专家表示，1996年通过的HIPAA法案一般允许医院在不告知患者的情况下与业务合作伙伴共享数据，前提是这些信息“仅用于帮助所涉及实体履行其医疗保健职能”。

在这种情况下，谷歌使用这些数据部分是为了设计新的软件，以先进的人工智能和机器学习为基础，针对患者护理提出建议。内部文件显示，谷歌母公司Alphabet员工可以接触到患者信息，其中包括研究科学部门公司Google Brain的部分员工。

谷歌云Google Cloud总裁Tariq Shaukat在发布会上表示，该公司的医疗保健目标集中在“改善结果，降低成本，拯救生命”。

Ascension执行副总裁Eduardo Conrado说：“随着卫生保健环境继续迅速发展，我们必须进行变革，更好地满足我们所服务的人以及我们自己的护理人员和卫生保健提供者的需求和期望。”

谷歌和非营利组织Ascension有着类似的动机。到目前为止，谷歌已经指派了数十名工程师来为“南丁格尔计划”提供服务，但没有收取任何费用，因为它希望利用这个框架向其他卫生系统推销类似的产品。文档显示，谷歌的最终目标是创建一个综合性搜索工具，汇总不同的患者数据，并将它们整合在一起。

该项目由谷歌云部门负责。谷歌首席执行官桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）今年曾多次表示，为云计算寻找新的增长领域是当务之急。

Ascension部分目标是改善对患者的护理。文件显示，该公司还希望挖掘数据以确定是否需要对患者进行额外检查。Ascension还期望拥有一个比现有分散电子病历保存速度更快的系统。

谷歌成立之初的目标是组织全世界的信息，健康领域就一直是该公司高管们的兴趣所在。Google Health是一项将现有医疗记录数字化的初步尝试，在经过三年的努力后于2011年被关闭。自那以来，Alphabet已向旗下Calico和Verily等部门投入了数百万美元，这两个部门的目标分别是抗击衰老和控制疾病。

谷歌联合创始人拉里·佩奇(Larry Page)2014年曾表示，担心自己医疗记录隐私的患者过于谨慎。佩奇说：“我们并没有真正思考人们以正确方式与正确的人分享信息可能带来的巨大好处。”