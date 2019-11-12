哈佛研究：PPT不仅没用，还浪费时间和金钱

IT之家11月12日消息 据inc消息，哈佛大学的一项研究表明，PPT不仅没用，反而还浪费时间和金钱。

报道中称，2007年，新南威尔士大学(University of New South Wales)的心理学家约翰·斯威勒(John Sweller，认知负荷理论的发明者)进行了一项研究。研究的中心思想是，当你提出要点，然后一遍遍地重复时，实际上你的观点很快就会被人忘记。不是说你的观点无聊或者怎么样，而是人们做不到听与读同时进行。

《福布斯》(Forbes)援引哈佛大学(Harvard)的一项研究表明，PPT的整个概念“显然是错误”的，“在线观众认为PPT的实际效果还比不上没有图文辅助的口头演示”。

也就是说，你不要PPT，你的听众反而更能理解并对你的演讲感到满意，这不就是说你做PPT的时间全都浪费了吗？另外PPT还会让你和你的团队变得不那么聪明，正如那些认为PPT会让你变的愚蠢的人所指出的那样，他们认为：

PowerPoint以其易用性和高效性而著称，但它实际上掩盖了人类交流中一个令人深感不安但又鲜为人知的转变。我们理所当然的认为幻灯片、项目符号和华而不实的图表催生了一种新的交流方式，这些错误的因果关系、草率松散的逻辑理论、表面数据以及所谓的演讲技巧取代了传统的说服和论证工具，导致了语言的退化和社会的低能化。”

报道中称，这些PPT可能会让人脑子一团懵，这也恰好解释了当今商业世界中充斥的思维混乱、千篇一律的现象。特别是人们每天都要制作和展示3000万个PPT，这简直令人难以想象。

这就是研究的结果，如果你不再使用PPT，而是在有需要的时候写一份摘要或大纲作为演讲结束时的备忘录，你会发现你能更好的与他人交流，还节省了大量时间。

有读者认为哈佛大学心理系的研究是无效的，因为其研究资金是由PPT的竞争对手赞助的，但inc强调，研究的结果并不会受到赞助资金方的左右，事实就是如此，顺便说一句，研究结果对此项研究的赞助者也是不利的。