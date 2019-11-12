苹果输了RAW视频专利大战

IT之家11月12日消息 苹果在与高端专业相机公司RED进行的专利压缩之战中败北，后者采用了一种用于压缩RAW视频素材的方法。
苹果公司声称，RED不应忽视ProRes RAW编解码器而获得专利，因为该技术显而易见。
该编解码器在RED相机中用于在捕获原始视频时对其进行压缩，RED希望使用这项技术的设备公司必须支付使用费。据外媒Engadget报道，苹果对此表示反对。
苹果公司声称RED的专利很大程度上基于其他的两项专利：一项涉及以HD、2K和4K分辨率捕获无损RAW视频，另一项涉及允许压缩RAW传感器数据的处理技术。苹果公司辩称，由于RED的专利是两项先前专利的结合，因此它的技术是“不能申请专利”。
RED进行了深入回应，指出其工作是这些专利所独有的，并且在苹果声称的时间表之前就已经在研究该技术。
专利法院宣布支持RED，驳回了苹果的诉讼。
一家专利法院裁定，苹果公司“没有表现出胜诉的合理可能性”，并声称RED的2007年原始专利是显而易见的，一开始就不应该诉讼。
RED在相关评论中采取了和解的态度。
RED总裁Jarred Land说：“我们很高兴看到我们的RedCode专利能够承受另一项挑战，”他补充说，RED仍在与苹果合作，以在其Metal框架上使用RedCode。“一直以来都是Apple + RED，这是定义我们未来合作方式过程的全部内容。”
“要明确地说，正如我之前提到的，这绝对不是Apple vs. RED。一直以来都是APPLE + RED，这是定义我们未来合作方式的所有过程。RED与苹果的METAL框架进行实时R3D播放的RED集成进展顺利，并且两个团队共同完成的工作超出了预期。我们对新的Mac Pro和新的XDR Pro显示器以及它们为整个RED工作流程带来的强大功能感到非常兴奋。”
苹果去年在Final Cut Pro中推出了ProRes RAW。
但是，使用Final Cut Pro 10.4.1版本，ProRes的格局变得更加有趣。苹果首次推出ProRes RAW和更高质量的变体，标题为ProRes RAW HQ。
ProRes RAW在压缩时，可为用户提供RAW工作流的后期附加灵活性。ProRes RAW使用户能够直接从相机传感器处理未修改的图像数据。这意味着你将获得更大的灵活性，从而可以使用Final Cut Pro X升级后的色彩校正工具集来调整后期制作中视频的显示方式，这显然对HDR工作流程非常有用。
ProRes RAW保留比标准ProRes样式更多的原始传感器数据，但是这样做的结果是，文件的大小比未压缩的RAW视频格式小得多。令人惊讶的是，ProRes RAW甚至可以比某些旧版本的ProRes还要小。