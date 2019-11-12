内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

规模空前：汉堡王与联合利华在欧洲推出人造肉汉堡“叛逆皇堡”

2019-11-12 10:03:49来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家11月12日消息 据路透社报道，当地时间11月11日，汉堡王在欧洲25个国家和地区推出了人造肉汉堡，使用联合利华公司生产的植物肉饼，以巩固其在不断增长的人造肉食品市场的地位。

目前，联合利华的人造肉品牌“素食屠夫”仍未与餐饮连锁店达成协议，它将为德国、西班牙、波兰和意大利等国家的2500余家汉堡王门店供应叛逆皇堡（Rebel Whopper）的“人造肉饼”。这也是汉堡王在欧洲有史以来规模最大的产品推广。

今年8月，汉堡王便开始在美国7000多家门店全面推出人造肉制作的汉堡。该款汉堡延续了以往汉堡王的主打产品“皇堡”（Whopper）的名称，叫“Impossible Whopper”。

▲Impossible Whopper

汉堡王在美国的“人造肉”由ImpossibleFoods公司提供，不使用肉，用大豆蛋白、马铃薯蛋白、椰子油和葵花籽油等制作，味道与真牛肉几乎一样。一份“人造肉皇堡”的价格为5.59美元，相比真的牛肉汉堡，只高出1美元，但能减少15%的脂肪和90%胆固醇。

据悉，今年4月起，汉堡王就开始在美国圣路易斯的门店中使用了Impossible Foods公司提供的“人造肉”。数据调查报告显示，这些门店的当月流量相比于全国平均水平增加了18.5%。

有媒体指出，“人造肉”汉堡不仅增加了素食主义者的选择，也是一种环保选择，“人造肉”的制作减少了水和土地的使用量以及温室气体排放量。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：汉堡王人造肉

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有