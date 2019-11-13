来自友商的评价：坚果手机朱海舟买小米手表并分享“上手体验”

IT之家11月13日消息 11月11日凌晨，小米手表正式开售，采用1.78英寸AMOLED方形屏幕，44mm表盘像素密度为326PPI，支持长亮微光模式，拥有标准版和尊享版两个版本，价格分别为1299元和1999元。

这款小米手表不仅吸引了诸多消费者，坚果手机产品经理@朱海舟 也入手了这款手表，并表示“这是我拥有的第4块Android wear系统的手表。”

朱海舟表示，智能表对我最大的价值就是不方便碰手机的时候快速读取通知，然后直接答复（比如微信就是语音输入或者发个表情），这貌似是主流手环做不到的；其次就是tws听歌的时候方便切歌和拨轮调音量；再者就是快捷支付，小米手表快捷键支持自定义，按一下弹出支付二维码，直觉上应该挺方便。

由于有小爱和米家的加持，朱海舟表示小米手表的功能比上一块summit2更友好一些（后者是出门问问的系统和语音助手），好比指挥小爱开个灯关个灯啥的。朱海舟认为，小米手表团队应该还有后续的筹谋，UI改动也不小，某些功能还处于未完工状态，期待下一次OTA；最后，朱海舟在评论区表示，小米手表的震动和音效稍微有点“那啥”，外观设计是可以接受的。

小米手表全球首发高通骁龙可穿戴旗舰处理器3100 4G版，支持独立WiFi、独立蓝牙，多功能NFC等配置。内置570mAh大容量电池，36小时续航；预装开放生态的手表操作系统MIUI For Watch，提供100款品质表盘主题、能下载App；支持自定义表盘，喜欢的功能、照片都可设置为表盘。

另外，小米手表内置应用市场，针对手表深度定制超过40款常用App，并持续增加中。同时与QQ，Keep、QQ音乐、航旅纵横等多款软件联合深度定制。此外还内置全功能小爱同学、欧洲赛级运动算法“FIRSTBEAT”，支持VO2max最大摄氧量分析、10种专业运动模式等。