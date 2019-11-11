小米穿戴软件负责人讲解MIUI For Watch背后的故事

IT之家11月11日消息 小米手表在11月11日零点首卖，标准版售价1299元，据悉，截止11日9时30分，小米手表单品全渠道销售额突破1亿元。

小米手表主打“一款真正的智能手表“，小米手表采用1.78英寸AMOLED方形高清屏，四曲面玻璃镜面，全球首发高通骁龙3100 4G版，能够独立连接Wi-Fi、蓝牙耳机，配备独立扬声器、多功能NFC以及线性马达。此外，小米手表提供了更加专业的运动健康管理，内置六轴传感器、第三代HRM心率传感器，配合三大卫星定位系统，以及指南针、气压计，能够支持十大专业运动模式，并能全方面监测睡眠、压力值、心率、身体能量检测等健康数据。同时，小米手表内置eSIM模拟芯片，不用插卡也能独立通话、上网，支持一号双终端和独立号码两种eSIM方案。

小米手表还首次搭载全新的MIUI For Watch手表系统，专为方形智能手表做了深度优化，同时，它也是一个开放的手表生态系统，系统内置表盘市场与应用商店，预置100+表盘、深度适配的40+款常用APP，并支持小爱语音操作，能与千余款智能家居设备联动。

今晚小米穿戴软件负责人任恬为我们讲解了MIUI For Watch背后的故事，其中提到了适配问题、细节交互问题等，一起来看一下吧。