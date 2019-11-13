守望先锋诉英雄枪战、枪战前线抄袭，一审获赔近400万元

IT之家11月13日消息 今日，据上海浦东法院官方微信公众号消息，暴雪娱乐有限公司（以下简称为“暴雪公司”）、上海网之易网络科技发展有限公司（以下简称为“网之易公司”）起诉广州四三九九信息科技有限公司手游《英雄枪战》与页游《枪战前线》侵犯《守望先锋》著作权一案现已一审宣判。

上海浦东法院公布的案件详情显示，暴雪公司和网之易公司发现，《英雄枪战》和《枪战前线》在未经许可的情况下，大量抄袭、使用《守望先锋》游戏元素，包括玩法和模式、胜负条件、人物设计与特色、游戏界面、战斗地图等，构成著作权侵权。

▲《守望先锋》（左侧）与《枪战前线》（右侧）单幅地图画面比对节选 |图源：上海浦东法院

上海浦东法院经审理后认为，与其他类型的网络游戏不同，在以快节奏为特点的第一人称视角即时射击游戏中，玩家追求的是完美的配合，精准的打击，高效的取胜。一旦进入游戏，英雄人物的美术形象、建筑物的外观造型、色彩的运用等等有美学效果的外部呈现均被淡化和抽离，而地图的行进路线、进出口位置的设计、射击点和隐藏点的位置选择、所选人物的技能在当局战斗中的优势和缺陷、自己和队友的人物选择搭配、对方人物的选择搭配以及血包的摆放等游戏设计要素则被凸显，恰恰是这些要素构成了对游戏规则的具体表达。



最终，上海浦东法院对两案作出一审判决：经比对，《英雄枪战》和《枪战前线》在上述要素方面与《守望先锋》构成实质性相似，侵犯了《守望先锋》游戏整体画面享有的著作权。关于赔偿责任，由于权利人损失难以计算，而被告提交的收入情况表明，《英雄枪战》的收入已远超原告主张的诉请标的额，因此对原告主张的300万元经济损失及合理费用予以全额支持。《枪战前线》已于2017年7月14日停止运营，法院综合酌定该案赔偿额为50万元，对原告主张的律师费、公证费等47余万元合理费用亦予以全额支持。