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微软大中华区发信感谢沈向洋：你是中国的微软大使

2019-11-14 6:36:07来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家11月14日消息 今日，微软宣布，公司执行副总裁沈向洋将在明年年初正式离职。此后微软发言人确认沈向洋具体离职时间为2月1日。

微软大中华区发布感谢信，感谢沈向洋“22000余篇论文、4000多项全球专利，我们不敢丝毫懈怠，因为你说过‘为学，须先立志’”。

微软表示，在中国，沈向洋是微软的中国先生，更是中国的微软大使。

以下为感谢信全文：

感谢你，Harry！感谢您，沈向洋博士！

你给研究院选的那块地毯，依然如故，

时刻提醒着我们，做科研要脚踏实地，

因为“千里之行，始于足下”。

你喜欢的10102会议室，仍常常灯火通明，

我们始终牢记，

你相信创新“不易，却非不能”。

22000余篇论文、4000多项全球专利，

我们不敢丝毫懈怠，

因为你说过“为学，须先立志”。

在中国，汇产学研以用，架中外科技合作之桥梁，

你是微软的中国先生，更是中国的微软大使。

在全球，聚天下之英才，壮世界创新研究之殿堂，

您对微软、对创新产业、对计算科学界，竭智尽力。

您以学者之才，言传身教，探究科技之本源，育未来之人才，桃李满天下。

您以侠者之义，以身作则，传科技创新之能，坚守真理原则，推动科技赋能。

您以仁者之德，身体力行，布科技责任之道，启迪社会思考，为人类造福。

廿三岁月，赤子之心！

纵有万千语，难诉离别情！

感谢你，Harry！感谢您，沈向洋博士！

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关键词：微软

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