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【IT之家开箱】微软Surface Pro 7图赏：Type-C接口带来大不同

2019-11-13 22:57:34来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家11月13日消息 不久前，微软发布了Surface Pro 7平板电脑，搭载了英特尔最新的10代酷睿处理器，最重要的是终于采用了Type-C接口。现在，IT之家也拿到了这款产品，一起来看一下吧图赏吧。

微软Surface Pro 7 采用了与上代相同的设计语言，黑色的配色一如既往的稳重，手感也不错。

作为本次升级的一大亮点，微软终于把miniDP换成了Type-C接口，保留了USB-A接口和Microsoft Connect接口。


伴随Surface Pro 7而来的还有新的波比红配色Surface 二代触控笔以及Surface Arc 鼠标。

IT之家拿到的这款Surface Pro 7采用了英特尔10nm工艺的i7-1065G7处理器，四核八线程，1.3GHz-1.5GHz，内存为16GB。屏幕方面，采用12.3英寸PixelSense显示屏，屏幕比例为3:2，分辨率为2736×1824。续航方面，官方称常规使用最高为10.5小时，一个多小时可充电约80%。除此之外，Surface Pro 7还配备了最新的WiFi 6，兼容 IEEE 802.11ax，支持蓝牙5.0技术。

更多图赏：

• 微软官方商城Surface Pro 7：点此购买

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关键词：微软surface Pro

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