中国移动发布业界首个半有源MWDM

C114讯 信息通信技术是科技革命和产业变革的核心驱动力，我国5G商用的到来掀开了最新的篇章。不过伴随5G网络的规模部署加速，运营商现网光纤资源紧缺的情况不断加剧，5G前传网络的部署面临着极大挑战。

2019中国移动全球合作伙伴大会前夕，基于中国移动首创的MWDM技术的业界首个半有源5G前传创新试点圆满成功，充分验证了半有源5G前传方案在5G承载网络中的关键价值，对于半有源5G前传方案后续的商用部署奠定了坚实的基础。

▲（左起）中国移动研究院网络与IT技术研究所项目经理王东、广东移动规划技术部总经理蔡伟文、中国移动研究院网络与IT技术研究所副所长李晗、华为传送与接入产品线副总裁&CMO黄志勇、华为传送网领域总裁卢毅权共同出席半有源5G前传创新成果发布会

有调研数据显示，一个5G基站需要至少12芯光纤才能有效满足其前传承载需求，若同时考虑4G网络改造，单站需要36-48芯光纤承载，且未来室分场景下的光纤需求量更高，传统方案将无法满足5G前传承载需求。

有鉴于此，中国移动创新提出基于MWDM技术的半有源前传承载方案——采用MWDM技术重用CWDM成熟频谱资源，节省90%以上的光纤资源；充分发挥CWDM部分波长色散优势，大幅提升传输性能，从而有效解决接入层因弱光而影响业务运行稳定性的问题；采用远端无源、近端有源的架构，相比纯无源方案具有光链路故障可检测、高可靠等特性，可以有效匹配5G时代大量2B类创新应用的承载需求。

今年10月，中国移动研究院已经组织华为等厂商完成了MWDM新技术的一阶段验证测试，充分验证了12波25G WDM系统10km的传输性能。而此次联合创新则是中国移动研究院、广东移动、华为在广深高铁段的屏山涌特大桥站点开展的MWDM半有源方案试点，使用一根光纤，提供6路25G接口，拉远距离达到10KM，实现了该站点的快速开通。

“MWDM重用25G CWDM前6波产业链低成本DML光芯片，快速推进12波长WDM系统，大幅节省宝贵的前传光纤资源，并适应当前5G商用的迫切性。MWDM半有源5G前传方案的现网试点，有力支撑了MWDM技术成熟，并将加速半有源5G前传方案的商用进程。”中国移动研究院网络与IT技术研究所副所长李晗博士在中国移动与华为共同举办的“半有源5G前传创新成果发布会”上表示。

“广东移动将抓住5G发展的重大机遇，积极开展5G试验和应用创新，抢占信息技术制高点，支撑网络强省建设。目前5G建设刚刚起步，相信未来还会面临更多的问题和挑战，广东移动将和移动研究院及华为公司一起，在5G承载技术方面开展更深入的探索和实践，为5G精品网建设保驾护航。”广东移动规划技术部总经理蔡伟文亦在席间如是指出。

“4G改变生活，5G改变社会”。5G不仅能够满足广大民众的通信需求，更重要的是为各行各业提供了全新的能力。相信逐步成熟的MWDM半有源前传方案，将有效支撑中国移动5G精品网络的建设，并全面使能千行百业繁荣。