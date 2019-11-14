谷歌计划进军银行业务，明年向消费者提供支票账户

北京时间11月14日早间消息，据外媒报道，谷歌准备最早于明年开始向消费者提供支票账户，并因此成为又一家进入银行和个人金融服务领域的科技公司。

谷歌称该项目为Cache，它将与银行和信用合作社合作提供支票账户，并由银行处理与这些账户有关的所有财务和合规活动。

谷歌的凯撒·森古塔（Caesar Sengupta）披露了有关这项新计划的信息。他明确表示，与其他高科技公司在金融项目上采取的措施相比，谷歌在为客户服务时将把其金融机构合作伙伴放在更加前沿而核心的位置。例如，苹果与高盛共同推出了Apple Card信用卡，但该信用卡主要是作为一款苹果产品对外提供。

如果谷歌把很多实际的银行业务留给了传统的金融机构，为什么还要费心去参与这场游戏呢？很明显，谷歌可以通过访问其支票账户获得许多有价值的信息和对客户行为的洞察。而对于许多人而言，这是可以也很好地描述其日常财务状况。谷歌表示，除了基本的金融服务外，它还打算为消费者和银行推动产品进步，包括忠诚度计划。它还在考虑是否对此收费，按照森古塔的说法——与现有的大多数支票账户相比，不收费绝对会成为一大优势。

谷歌已经提供Google Pay，其Google Wallet产品还具有一些简单的付款跟踪功能，包括在个人之间进行汇款的功能。同时，包括苹果在内的竞争对手也推出了支付产品，当然，苹果最近也通过使用Apple Card进入了信贷市场。Facebook在本周早些时候推出了自己的数字支付产品，并在今年初宣布了与合作伙伴一起打造自己的数字货币天秤币。

谷歌的初期财务合作伙伴包括花旗集团和斯坦福联邦信贷联盟，他们的动机似乎是在寻找并吸引更多精通数字技术的年轻客户，这些客户越来越希望通过在线工具来处理更多日常生活事项。

根据森古塔的说法，他们还将受益于谷歌处理大量数据并将其转化为增值产品的能力。但这位谷歌高管还表示，这家科技公司不会将Google Pay数据用于广告宣传，也不会与广告客户共享该数据。不过，要让人们允许谷歌进入这一敏感领域可能成为一项艰巨的任务，尤其是考虑到科技公司当前面临的不利氛围。