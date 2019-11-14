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iFixit拆解微软Surface Pro 7：得分仍是1，该换设计了

2019-11-14 10:45:16来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家11月14日消息 今年，微软在Surface新品内部设计方面取得了巨大飞跃，通过iFixit拆解报告得知，Surface Pro X和Surface Laptop 3的可修复性范围分数更高。此前，微软Surface设备曾经是市场上维修分数最低的设备，但随着Surface Pro X和Surface Laptop 3的改变，上述情况发生了变化。但遗憾的是，今年新推出的Surafce Pro 7除了内部配置升级之外，整体的结构设计并未改变太多。

在拆解Surface Pro X和Surface Laptop 3之后，iFixit现在拆解了Surface Pro 7。Surface Pro 7的设计与之前的产品相似，仅获得10分中的1分得分。之所以分数很低，是因为事实上，拆卸Surface Pro 7设备确实很困难。 

iFixit指出，显示屏幕被粘在机箱上，真的很难打开设备。并且打开后，所有组件都是模块化的，但重要的组件（如RAM内存和SSD固态硬盘）则是焊接到了主板上。与Surface Pro X和Surface Laptop 3不同，Surface Pro 7不允许用户更换固态硬盘。

下面是拆解视频：

微软仍然坚持旧的设计，这使得Surface Pro 7很难维修。就目前情况而言，如果任何焊接组件损坏，你将需要更换整个主板，价格显然非常昂贵。唯一的好处是，所有其他组件（如相机）都是模块化的，因此很容易被更换。但即使如此，你仍需要进行危险的屏幕拆卸才能访问其他组件。

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关键词：Surface Pro 7微软

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