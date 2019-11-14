中国移动联盟将发47款5G终端新品：含19款手机，5款芯片、7款CPE和9款模组

2019中国移动全球合作伙伴大会期间，中国移动将联合34家合作伙伴，集中发布5大类47款5G终端产品，以在商用第一年就给予2C、2B业务有力支撑，中国移动终端公司副总经理汪恒江表示。

此次由5G终端先行者产业联盟发布的5G终端包括19款手机、7款AR/VR产品、5款芯片、7款CPE和9款模组。值得一提的是，此次中国移动发布的自有品牌分布式路由RM2是业界首款“绿色路由”、业界首款Wi-Fi 6分布式智能路由以及业界首款G.hn及Wi-Fi双Mesh路由。

终端作为最接近消费者的一环，其丰富度将直接影响移动业务的发展。据了解，中国移动终端公司最初承载着繁荣TD产业的重任成立于2011年，这些年来陆续发布了86款自有品牌终端，每年发布的白皮书和质量报告也成为了产业的风向标。

为推动5G终端的发展，实现其与网络的同步成熟，2018年2月中国移动正式启动5G终端先行者计划，推动全方位的产业合作，并在今年6月的中国移动5G+发布会上宣布将5G终端先行者计划升级为5G终端先行者产业联盟，迄今为止已取得了丰硕的成果。

5G终端先行者产业联盟旨在推动5G终端产业成熟、丰富5G终端产品品类、孵化5G终端应用场景、构建5G终端繁荣生态，其成员包括芯片、元器件、终端、仪表、内容等产业链各个环节的领先厂商。据介绍，联盟依托中国移动智能硬件创新中心来服务产业，合作探索5G应用，设有5G射频方案、5G开放实验平台、5G优选应用、5G电竞解决方案、5G+超高清视频、5G+智慧交通六大专项任务。