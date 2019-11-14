内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓手机

中国移动联盟将发47款5G终端新品：含19款手机，5款芯片、7款CPE和9款模组

2019-11-14 13:17:33来源：C114中国通信网作者：蒋均牧责编：骑士评论：

2019中国移动全球合作伙伴大会期间，中国移动将联合34家合作伙伴，集中发布5大类47款5G终端产品，以在商用第一年就给予2C、2B业务有力支撑，中国移动终端公司副总经理汪恒江表示。

此次由5G终端先行者产业联盟发布的5G终端包括19款手机、7款AR/VR产品、5款芯片、7款CPE和9款模组。值得一提的是，此次中国移动发布的自有品牌分布式路由RM2是业界首款“绿色路由”、业界首款Wi-Fi 6分布式智能路由以及业界首款G.hn及Wi-Fi双Mesh路由。

终端作为最接近消费者的一环，其丰富度将直接影响移动业务的发展。据了解，中国移动终端公司最初承载着繁荣TD产业的重任成立于2011年，这些年来陆续发布了86款自有品牌终端，每年发布的白皮书和质量报告也成为了产业的风向标。

为推动5G终端的发展，实现其与网络的同步成熟，2018年2月中国移动正式启动5G终端先行者计划，推动全方位的产业合作，并在今年6月的中国移动5G+发布会上宣布将5G终端先行者计划升级为5G终端先行者产业联盟，迄今为止已取得了丰硕的成果。

5G终端先行者产业联盟旨在推动5G终端产业成熟、丰富5G终端产品品类、孵化5G终端应用场景、构建5G终端繁荣生态，其成员包括芯片、元器件、终端、仪表、内容等产业链各个环节的领先厂商。据介绍，联盟依托中国移动智能硬件创新中心来服务产业，合作探索5G应用，设有5G射频方案、5G开放实验平台、5G优选应用、5G电竞解决方案、5G+超高清视频、5G+智慧交通六大专项任务。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：中国移动5G手机

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有