百度Q3巨亏63亿，都怪携程股价跌了那么多

今日凌晨，百度公布了2019年第三季度未经审计的财务报告。报告期内，百度实现营收281亿元人民币，与去年同期的282亿元大致持平，环比增长7%。

净利润方面，百度第三季度净亏损为63.7亿元，上季度净利润为24.1亿元，去年同期的净利润则为124亿元。百度解释，这主要是由于股权投资出现现金减值，损失人民币89亿元；Non-GAAP下，百度净利润为43.9亿元，同比下降了35%。

百度第三季度营业收入23.6亿，同比下滑47%。但对比第二季度营业收入2.33亿增长了911%。百度当季运营利润率为8%，相较上季度的1%有所改善。

百度第三季度营收281亿元人民币，市场预期275.3亿元人民币；三季度经调整每ADS利润12.61元人民币，市场预期7.77元人民币。股价盘后涨近6%。

但总体来看，百度的这一份成绩单背后仍有让人深思的一面。

“后向海龙时代”，百度自开年以来自上而下推动了一系列颠覆性变革，涉及组织架构、人事变动、业务盘整等等，这一系列疾风骤雨般的调整是否已经见效了呢？

何以巨亏？

本季度，百度运营利润率为8%，相较上季度的1%有所改善。

不过在净利润方面，百度第三季度净亏损为63.7亿元，上季度净利润为24.1亿元，去年同期的净利润则为124亿元。

2018年Q4，百度净利润20.81亿，净利润率7.6%；到了2019年Q1，百度的经营状况出现大状况：成为2005年上市以来的首个季度亏损。直到Q2百度以2.41亿元净利润小幅扭亏为盈，但到了本季度再次回归了亏损状态。

对于本季度的亏损状态，百度解释这主要是由于股权投资出现现金减值，损失了人民币89亿元。

这笔投资亏损主要是Trip.com(携程)股票的市值下降。

在2015年10月26日，携程与百度达成股权置换交易，百度通过此交易完成前拥有的178,702,519股去哪儿网A类普通股1和11,450,000股去哪儿B类普通股置换成11,488,381股携程增发的普通股。

百度在财报中表示，当时以交易日收盘价记录了对携程的投资并确认了244亿人民币的非现金会计收益；在今年三季度，携程股价下跌，导致了三季度的89亿人民币的非现金减值。在10月份，百度公司出售了部分携程股份，占比大约19%减少到12%。

嗯，都怪携程。

百度的营收增速也连续多季度下滑。同时，自2018年以来，百度营业利润率连续四季度下滑，去年Q1到Q4的营业利润率分别为21.80%、20.88%、15.80%、4%；到了今年第一季度，甚至出现了亏损。

从今年第二季度开始，百度经过一系列颠覆性变革，终于将净利变现拉回正向轨道。2019年第二季度百度营业利润率1%，百度本季这个数字达到了8%，较上一季度有明显改善。

在Q3财报发布之后，李彦宏发布全员内部信称，虽然宏观环境依然充满挑战，经过全体员工的共同努力，收入连续两个季度实现环比稳步增长。“我们更好地把握了创新、速度、效率的平衡，让公司经营连续上行，让我们对即将到来的2020年更加充满信心。”

在去年第二季度，百度提出“以投入换增长”的增长策略。李彦宏曾在内部财报信中提出，百度当前面临着严峻的局面，“我们‘以投入换增长’的策略，要求我们必须保持战略定力，提高精细化运营能力和创新力”。

今年以来，百度在对外投资方面一直保持高调。

先有7月末，百度宣布领投“凯叔讲故事”，再到8月初投资有赞，随后又有了8月中更大手笔的战略投资知乎。8月19日，百度已入股果壳网，持股9.38%的消息也被确认。

核心业务持续低迷

在本季度，百度核心业务总营收210亿元，同比下降了3%，环比增长了8%；其运营利润为51.9亿元，同比下降26%，环比增长146%；净亏损为42.9亿元，去年同期的净利润则为143.1亿元，上季度的净利润则为37.3亿元。

在“后向海龙时代”，百度的核心业务仍面临着非常严峻的挑战。

根据本季度财报来看，百度在核心价值创造上依然低迷。百度二季度在线营销收入192亿人民币，同比下降9%。本季度，百度在线营销收入204.34亿元，同比下降10%。

百度核心的互联网营销收入下滑，但运营成本却在激增。财报显示，本季度百度公司的运营成本达到了163.78亿，同比增长了15%。但从另一个角度而言，百度确实提升了自身精细化运营程度。百度销售及一般行政管理费用本季为46.57亿，同比已经下降了17.44%。

毋庸置疑，百度的核心业务（信息流、百度搜索）的竞争力仍然强势。

搜索一直是用户刚需，在移动时代也并未衰减。百度App总经理平晓黎曾告诉网易科技记者：“搜索赛道从来不乏竞争者，平均每两年有一个新入局者，但百度始终保持80%以上的市场份额。”

“百度App持续保持强劲增长势头，9月百度App日活跃用户达1.89亿，同比增长25%；百度App端内搜索持续扩大市场份额。作为我们的战略重点，搜索和信息流的结合丰富了百度App的内容和服务，提升了用户体验；同时通过吸引更多创作者和机构在百度平台上提供内容与服务，也为我们带来了更多的用户，这进一步推动了百度核心运营利润率环比上升14个百分点。”百度创始人、董事长兼CEO李彦宏表示。

但盈利业务的青黄不接，也是百度核心价值被低估的重要原因之一。

被百度给予厚望的人工智能、云计算、自动驾驶等新兴业务，盈利前景仍然显得有些遥远。但从本季度财报来看，百度强劲技术支撑力塑造的AI生态已初显效果。

首先是，Apollo在智能交通领域初期商业化上取得突破性进展。9月，全国首批45辆自动驾驶出租车队在长沙开启试运营。其次，百度AI开放平台生态影响力日益扩大，开发者数量已经超过150万。

爱奇艺和百度小度表现优异

作为百度搜索和信息流生态系统的重要视频内容合作伙伴，爱奇艺的用户规模保持了强劲增长。截至9月，爱奇艺订阅会员数达到1.058亿，同比增长31%。

爱奇艺在百度营收中的权重一直居高不下。

2018年Q1爱奇艺营收48.6亿，相当于百度的23%；2019年Q1，爱奇艺70亿营收已是百度的29%，一年权重提升了6个百分点。上季度，爱奇艺营收71亿元，相当于百度营收的27%。

本季财报显示，爱奇艺第三季度总营收74亿元，同比增长7%。净亏损37亿元，相比去年同期的净亏损31亿元，同比扩大亏损。爱奇艺三季度会员服务收入37亿元，收入占比超50%，在线广告营收21亿元，内容发行和其他营收分别为6.804亿元和9.323亿元。

本季度爱奇艺在百度营收中的权重依然超过了四分之一。

爱奇艺虽然“扛起”了百度的营收，但目前仍需要百度对其不断供血。本季财报显示,百度内容成本为70亿元人民币（9.85亿美元），同比增长4%，主要就是由于对爱奇艺内容的投资增加等原因。

百度本季财报的另一个亮点，则是小度助手的增长保持了迅猛的势头。

据Canalys, Strategy Analytics和IDC等领先的市场研究公司调研显示，第二季度小度智能音箱出货量排名中国市场第一。根据IDC的数据显示，小度在家系列产品在全球带屏智能音箱市场中排名第一。小度助手技能商店里的技能已达3200个，包含ABC Reading（教育）、快手（短视频）、斗鱼（游戏直播）、美美消消乐（休闲游戏）等。

据百度方面透露，小度助手开发者达3.6万人。