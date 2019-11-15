京东“双11/双十一”商标被判无效，再提诉讼

据北京法院网官方消息，京东“双十一”商标无效行政纠纷在11月14日开庭。北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司，因其注册的五枚“双十一”系列商标，将国家知识产权局诉至法院。14日下午，北京知识产权法院依法公开开庭审理了该系列案件。阿里巴巴集团控股有限公司作为第三人参加了诉讼。

法院经查明，此次纠纷的涉案商标分别为京东公司申请注册的第15566477号、第15566498号、第15566606号“双11.双11及图”商标，第13543909号“京东双十一”商标、第15566750号“双11.双11上京东及图”商标（简称诉争系列商标），经核准使用在第35类“广告、计算机网络上的在线广告”；第38类“电视播放”；第41类“教育”等服务上。

诉争系列商标

第三人阿里巴巴公司于2017年7月26日对上述诉争系列商标提出了无效宣告请求。原国家工商行政管理总局商标评审委员会经审理认为，诉争系列商标与阿里巴巴公司在先注册的“双十一”、“双十一狂欢节”、“双11”等商标构成类似服务上的近似商标，违反了《中华人民共和国商标法》（简称商标法）第三十条的规定，据此裁定：诉争系列商标或予以无效宣告、或在部分服务上予以无效宣告。

引证商标

京东公司不服上述裁定，在法定期限内向法院提起了行政诉讼。

被告国家知识产权局辩称，诉争系列商标核定使用的服务与各引证商标在服务的方式、服务目的以及服务对象等方面相同或相近，分别属于同一种或类似服务。

诉争系列商标虽经过一定设计，仍易识别为“双11”，引证商标均为文字“双11”、“双十一”，故诉争系列商标与引证商标在文字构成及呼叫相近，相关公众施以普通注意力，易认为上述商标为系列商标。

诉争系列商标与引证商标若共存在上述同一种或类似服务上，易使相关公众认为争议商标与两引证商标使用的服务源于同一市场主体或具有某种关联，从而对服务的来源产生混淆，已构成商标法第三十条所指的使用在同一种或类似服务上的近似商标。

被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法，请求法院依法驳回原告的诉讼请求，并判令原告承担本案诉讼费用。