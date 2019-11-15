谷歌将限制与广告商的数据共享，以保护用户隐私

11月15日消息，据国外媒体报道，美国时间周四，谷歌母公司Alphabet在一篇博客文章中宣布，从2020年2月开始，在谷歌发送给广告买家的投标邀请书中，将不再包含广告出现的语境的内容类别的信息。

内容类别是对特定页面、网站或应用上的内容类型的描述。例如，这些类别可以说明内容是否与新闻或天气有关，目的是为广告商提供可能出现其广告的网站或应用的语境信息。它们可以帮助广告商避免在不适合其品牌的某些类型的内容上显示广告，或者帮助广告商识别他们确实想要投放广告的内容类型。

这种精确瞄准是谷歌能够吸收大量在线广告的主要原因，这些在线广告通过机器进行买和卖，即所谓的程序化广告。谷歌一直不向外界透露其来自网络展示广告业务的营收数据，但经常将程序化广告业务作为其收入增长的关键驱动力。

不过，谷歌一直因其处理个性化在线广告数据的方式而受到批评。

今年5月，针对谷歌如何在广告交易中处理用户数据，爱尔兰数据保护监管机构展开了调查。这家监管机构正试图确定谷歌的做法是否符合欧盟严格的用户隐私保护法，这些法律要求很高的透明度和尽量减少数据收集。

谷歌不再提供广告出现的语境的内容类别信息，是为了防止某些广告商将用户资料与敏感内容类别联系起来。目前还不清楚谷歌的某些广告客户过去是否能够建立这样的联系，或者他们现在是否能够这样做。

谷歌表示，它是在“与数据保护机构接触”后做出这一改变的，并将继续与“调查其广告业务中数据保护行为”的机构合作。谷歌负责用户信任和隐私的高级产品经理切特纳·宾德拉(Chetna Bindra)在文章中还表示，公司将更新针对出版商、广告商和授权买家的《欧盟地区用户意见征求政策》（EU User Consent Policy）的审核程序。

这位高管还解释称，谷歌的实时竞价(RTB)平台，即出版商出售广告的地方，已经有了“强有力的措施”来保护隐私。出版商需要获得用户的同意才能向他们展示个性化的内容。与此同时，谷歌使用的数据最小化实践应该会阻止标识用户的作法，“包括截断设备IP地址并只使用可重新设置的用户ID”。

一些人认为，这只是谷歌在加强隐私保护上走出的一小步。

美国广告拦截浏览器公司Brave Software Inc首席政策官约翰尼·瑞恩(Johnny Ryan)指出：“谷歌仍将‘招标邀请书’发送给无数公司，而其中包含你正在观看、阅读或收听的内容的细节。这些邀请书将包括关于你的位置信息，以及其它足够的数据，以便在一段时间内将事情联系起来。”

此前，Brave Software Inc曾就谷歌的广告拍卖技术向欧洲数据保护当局提起法律诉讼。