FF汽车宣布两位高管加盟，加速推进FF 91及FF 81交付

IT之家11月15日消息 据FF官方消息，Faraday Future (FF）今日宣布了公司高级管理层变动，此举旨在于继续增强公司领导团队实力，并为计划于2020年交付的首款超豪华量产车FF 91筹集资金。

最近被任命为FF新全球首席执行官的毕福康表示，此次人员变更是公司一系列关键调整的一部分，这些调整旨在于加强管理团队，加快产品交付计划，降低研发和运营成本，并最重要的是，筹集资金和加强FF的融资策略。

Bob Kruse将于本月加入FF，担任产品执行（工程以及制造）副总裁。 作为汽车行业的资深人士，Bob在通用汽车及其他咨询和初创公司中拥有30多年的专业经验。在加入FF之前，他担任了Karma及观致汽车的首席科技官。Bob将负责领导FF的整个产品开发、工程、以及制造团队。

此外，Benedict Hartman将于2020年1月出任FF全球供应链组织高级副总裁。他拥有30多年在宝马的工作经验，领导了多项采购和供应商计划，成功推出了多车型，包括宝马5系，X3、3系和X2。更为重要的是，Benedikt在中国拥有非常强大的专业背景，他曾领导整个中国华晨宝马（BBA）全球供应链长达三年时间。

“ FF正积极聘请新高层领导以增强公司实力，并加快下一阶段的融资活动。 我很高兴地宣布，除了Kruse和Hartman的加入之外，我们已经开始寻找公司的首席财务官，并已经确定了一些潜在候选人。新招募的CFO将是我们2021年首次公开募股计划中的一员重将。” FF的首席执行官毕福康说。 “此外，我也已经着手进行了一些其他的改革，以确保之后FF所有核心部门都拥有经验丰富且胜任的领导。”

根据公司最新计划，FF 91将在成功完成股权融资后约9个月内开始交付。 新近宣布的FF 81 电动车及未来车型，以及下一代核心技术的开发准备工作也将尽快完成。 FF还将在股权融资结束后的12至15个月内目标首次公开募股。 为了新计划的顺利执行，FF将整合所有内部和外部资源以促进其股权融资工作。

“我有信心在我此次正在实施的这一新的领导力计划以及保留高管核心人才的举措下，FF将继续实现其愿景并成功打造独特的产品，推动我们的行业领先的技术，并不断强化FF的高科技人才梯队。” 毕福康说。

FF将会及时宣布更多管理层变动的相关内容，并及时公布CFO招募的相关信息。