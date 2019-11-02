法拉第未来产品经理详解FF 91三个特色功能

IT之家11月2日消息 近日法拉第未来的产品经理Eric Turano讲解了FF 91的三个特色功能，包括智能灯光，无缝进入系统和FFID自定义配置。

灯光方面，当法拉第未来FF 91充电时，会发出蓝色脉冲，以指示当前的充电水平。当用户预约了一个稍后的充电时间时，蓝绿色光束会以节拍器式的效果在整个阵列上摆动。如果车主抵达机场或者朋友指定的位置时，用户可以手动激活不同的灯光序列照亮周围。

“无缝进入”功能：FF 91的用户体验的主要目标之一是使用户能够轻松进入自己的车辆，并在尽可能减少繁琐环节的同时获得高度定制的体验。官方采用了无钥匙进入系统，也就是无缝进入；该系统会通过白色光带依次点亮同时自动打开车门的方式欢迎用户进入。

FFID自定义设置：当用户开始使用FF 91，并开始自定义作为区域的温度，座椅位置，氛围灯颜色以及娱乐偏好之后，FF 91将开始为每一位用户构建自定义配置文件，这就是所谓的FFID。此外，还可以通过面部识别功能在任何FF车辆的任何座位上登录自己的FFID，使用自己的自定义配置文件。

最后官方表示，智能灯光，无缝进入和FFID仅仅是FF 91提供的数百个核心配置的其中三个而已。会在发布FF 91的前夕，公布更多的用户体验卖点。